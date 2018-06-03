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Spor

Ali Koç: "Aziz Yıldırım'a kızgın değilim, o benim başkanım"

"Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz

03 Haziran 2018 14:33

\"Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere\"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA)

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Ali Koç, \"Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere\" dedi.
Ülker Stadyumu\'ndaki Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ali Koç, \"Dereyi görmeden paçayı sıvamıyoruz. Bir hayal gerçekleşmek üzere\" şeklinde konuştu.
Aziz Yıldırım ile ilgili bir soru üzerine de Koç, \"Aziz Yıldırım\'a kızgın değilim, o benim başkanım\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Koç\'un açıklamaları

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