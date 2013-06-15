Ali Kırca ve ekibi zorunlu izne çıkarıldı

Show TV'de 212 sayılı Basın Yasası'na tabi olan isimlerden 90 gün üstü izinleri bulunanlar zorunlu izne çıkartıldı.

İzne çıkartılan arasında Ali Kırca, Show TV Haber Dairesi Başkanı Tuba Atav, Haber Koordinatörü Ayhan Bölükbaşı, Haber Müdürü Ozan Pezek, Yurt Haberler Müdürü Nafiz Akyüz, Kamera Şefi Ediz Alıç, Mesut Yengeç, Haydaran Çelik, Özgür Aktaş yer alıyor.

Ayrıca Temmuz'da içerideki maaşların ödeneceği de açıklandı.

Son gelişme aslında şu anlama geliyor; Ali Kırca ve ekibinin Show Haber'e dönmesi beklenmiyor.