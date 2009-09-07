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Ali Kırca hakkında suç duyurusu

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, çocukların "demokratik açılımı" konuştuğu Siyaset Meydanı' programıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

07 Eylül 2009 03:00

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, 3 Eylül 2009’da yayımlanan ve çocukların "demokratik açılımı" konuştuğu "Siyaset Meydanı" programında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunun işlendiği iddiasıyla gazeteci Ali Kırca ve programın yayımlandığı Show TV sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Adalet Sarayı önünde toplanan TGB üyeleri adına konuşan Genel Sayman Seval Yurtçiçek, "çocukların, canlı yayında alenen birbirine düşürüldüğünü, milletin evlatlarının karşı karşıya getirildiğini" öne sürdü.

Yurtçiçek, "Ali Kırca, bu program aracılığıyla toplumunu kışkırttığının farkında mı?" diye sordu.

"Kırca’nın programını izleyenlerin, Türkiye’de bir iç savaş yaşandığı hissine kapıldığını" savunan Yurtçiçek, "Kırca ve kanalının, küçük yaştaki çocukları istismar ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini" öne sürdü.

Açıklamanın ardından Yurtçiçek, avukatıyla birlikte TGB üyeleri adına hazırlanan suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.



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