Ali Kırca G.Saray'dan istifa etti

Galatasaray Kulübü Medya ve İletişim Direktörü Ali Kırca görevinden istifa etti. Aylık 40 bin dolar ücreti tüm camia tarafından fazla bulunan Ali Kırca'nın aldığı maaş Galatasaray'da tartışma konusu olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapmış oluğu açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü'nde Medya ve İletişim Direktörü olarak görev yapan Sayın Ali Kırca; kitap çalışmalarına zaman ayırmak amacıyla, kulübümüzdeki görevinden ayrılma arzusunu bildirmiştir. Özellikle, yazın alanındaki yeni projeleriyle ilgili heyecanı, tarafımızdan da anlayışla karşılanmış ve ayrılma isteği üzülerek de olsa kabul edilmiştir.

Sayın Kırca, karşılıklı anlayış içerisinde geçen görüşmemizde, gelecekte, Galatasaray'da ne zaman kendisine bir görev düşerse, destek vermekten kaçınmayacağını belirtmiştir.

Ali Kırca'ya, sadece profesyonel olarak görev aldığı dönem için değil, onun da öncesinde, uzun yıllar, Galatasaray'a sade bir taraftar olarak verdiği hizmetleri ve değerli katkıları için teşekkür eder, yeni yolculuğunda mutluluk ve başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Ali Kırca'nın Başkan Ünal Aysal'a yazdığı mektup şu şekilde:

Sayın Ünal Aysal

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

Çocukluğumdan beri renklerine gönül verdiğim kulübümüze, Başkanlığınız yönetiminde, önemli bir görevde hizmet etme fırsatını buldum.

Öncelikle bana bu onuru taşıma şansını verdiğiniz için şükranlarımı sunarım.

Kulübümüzün yaşadığı zor dönemde, önümüze çıkarılan engelleri aşma ve Galatasaray'ımızın haklarını koruma yolunda verdiğiniz mücadeleye bir nebze katkım olabildiyse bundan büyük mutluluk duyacağım.

Birlikte yaşadığımız bu süreç, hayatımın unutulmaz ve değerli hatıraları arasındaki yerini alacak.

Görev yaptığım dönemde; Galatasaray Televizyonu'nun kadro ve içerik olarak gelişmesi yolundaki çabalarımın, yakın gelecekte sonuç vermesinden de mutluluk duyacağım.

Ayrıca, geçen Divan Toplantısı'nda, önemli projeleriniz arasında saydığınız ve göreve geldiğimden beri her zaman, en büyük hayalim olarak nitelendirdiğim GALATASARAY GAZETESİ'nin bir gün hayata geçirilmesi, burada geçirdiğim zamanın boşa harcanmamış olduğunun en önemli göstergesi olacak.

Sayın Başkan;

Bu süreçte, sadece, zamanının büyük bölümünü, Galatasaray'ın sorunlarının aşılmasına ve başarılarına adamış bir Başkan'ın çabalarına tanıklık etmedim. Aynı zamanda çok iyi ve güvenilir bir dost kazandığıma inanıyorum. Bu da en büyük kişisel kazanımlarımdan biri olmuştur.

Başkanlık yaptığınız dönem içerisinde Galatasaray'ın kazandığı ulusal ve uluslararası başarıları burada saymama gerek yok... Bundan sonra, sade bir Galatasaray taraftarı olarak, geçmişte kazanılan başarılar için teşekkürlerimi ve gelecekte kazandıracağınız başarılar için de samimi dileklerimi iletmek isterim.

Altı aya yaklaşan ortak çalışma sürecinin sonunda, sizinle daha önce sözlü olarak da paylaştığım nedenlerle, görevden affımın kabulünü rica ediyorum. Yazın alanında gerçekten heyecanlı bir döneme girdiğim bu günlerde, benim için bu yeni yolculuğun ve kitap dünyasındaki yeni maceramın heyecanını ve ayrılma isteğimi anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum.

Bu vesileyle, gerek Galatasaray'da gerekse iş yaşamınızda başarılarınızın devamı temennisiyle, size ve ailenize sağlıklı ve mutlu bir ömür diler, saygılarımı sunarım.