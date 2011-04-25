Ali Karacan: Milliyet babamızın malı!

T24 - Milliyet gazetesinin yeni patronu Ali Karacan geçtiğimiz pazar günü sabah kahvaltısında yakın çevresine Milliyet'in satışıyla ilgili gelişmeleri anlattı. Karacan, Hasan Cemal'in "Fabrika

gibi satıldık" sözlerini de değerlendirdi.



Hasan Cemal'in "Fabrika gibi satıldık" sözlerine tepki gösteren Ali Karacan, ' 'Wall Street Journal, Murdoch'a satılırken çalışanların fikri alındı. Ancak merak ediyorum Wall Street, Murdoch'un babasının malı olsaydı alırken yine çalışanlara sorar mıydı?..'dedi. Medyatava'da yer alan haber şöyle:



İşte Karacan'ın sözleri:



"Hasan Cemal'in verdiği örnek doğru. Wall Street Journal, Murdoch'a satılırken çalışanların fikri alındı. Ancak merak ediyorum Wall Street, Murdoch'un babasının malı olsaydı alırken yine çalışanlara sorar mıydı?.. Bizimki biraz o hesap oldu; "Babanın malı mı" derler ya Milliyet bizim için biraz öyle... Gerçekten de 'babamızın malı'...





'DEDEM MİLLİYET'İ KURDUĞUNDA..'



Benim dedem Milliyet'i kurduğunda Hasan Cemal 6 yaşındaydı... Şimdi aynı ailenin Milliyet'i satın almasını buruk karşılıyor. Merak ediyorum Aydın Bey, Hasan Cemal'e sorsaydı kimi önerecekti acaba?..





'AYDIN DOĞAN CİDDİ KOLAYLIK SAĞLADI'



Asıl Aydın Bey'e haksızlık yapılıyor bu konuda... Milliyet'i yayıncı bir aileye, kurucusuna teslim etmek için maddi manevi ciddi fedakarlık yaptı Aydın Bey... Bizim Milliyet'i almamız için ciddi kolaylık sağladı. Aydın Bey, Milliyet ve Vatan'ı daha yüksek fiyata satabilecekken bizi tercih etti. Bu yüzden bu satışı buruk karşılamak doğru değil"...





'MİLLİYET'İN BAŞINA GELEBİLECEK EN İYİ ŞEY OLDU'



Aynı masada Ali Karacan'ın bu satışı, "Aydın Bey elindeki alıcılar arasında en doğru seçimi yaptı. Milliyet'in başına gelebilecek en iyi şey oldu" diye değerlendirildiği de öğrenildi.









