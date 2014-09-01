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'Ali İsmail'in Üniversitesi'ne hoşgeldiniz' pankartını kaldıramadılar

Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenci Kolektifleri ve Sosyalist Gençler Derneği'nin kampus girişine astığı 'Ali İsmail'in Üniversitesi'ne hoşgeldiniz' pankartı, özel güvenlikçiler indirmek istedi

01 Eylül 2014 23:01

Anadolu Üniversitesi'nde bugün kayıtlar başladı. Üniversiteye kayıtların başlaması nedeniyle Öğrenci Kolektifleri ve Sosyalist Gençlik Derneği üyeleri Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü girişine üzerinde 'Ali İsmail'in Üniversitesi'ne hoşgeldiniz' yazılı pankart astı.

 

Öğrenciler itfaiye aracını ele geçirdi

 

DHA'nın haberine göre, üniversite özel güvenlik görevlileri de asılan pankartı indirmek istedi. Pankartın bulunduğu yere Anadolu Üniversitesi'ne ait itfaiye aracı çağırıldı. Öğrenciler itfaiye aracını ele geçirerek güvenlik görevlilerinin pankartı indirmesine izin vermedi. 

Öğrenciler daha sonra üniversitenin girişini araç trafiğine kapatan güvenlik görevlilerinin araç sürücülerine öğrenci olayları nedeniyle trafiğin kapatıldığını belirtmesine de tepki göstererek üniversitenin girişindeki güvenlik kontrol tabelalarını kaldırarak yolu araç trafiğine açtı.

 

Öğrenciler su sıktı

 

Özel güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Öğrenciler üniversitenin bahçesini sulamada kullanan hortumu ele geçirerek güvenlik görevlilerine su sıktı. Güvenlik görevlileri daha sonra itfaiye aracının etrafını kuşatarak asılı olan 'Ali İsmail'in Üniversitesine hoşgeldiniz' yazılı pankartı indirdi.

Öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında tekrar yaşanan arbede sonrasında güvenlik görevlileri olay yerinden uzaklaştı. Öğrenciler 'özel güvenlik birimi defol, üniversiteler bizimdir' sloganı attıktan sonra üzerinde Ali İsmail Korkmaz'ın resminin de bulunduğu 'Ali İsmail Üniversitesine hoşgeldiniz' yazılı pankartı tekrar yerine asarak dağıldı.

 

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