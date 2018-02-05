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Ali İsmail'in doğum gününde Hatay'da barış için koşulacak

Bu yıl Hatay'da ilk kez düzenlenecek olan koşu da adımlar barış için atılacak

05 Şubat 2018 17:42

Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) Hatay'da 'barış koşusu' düzenliyor. Bu yıl Hatay'da ilk kez düzenlenecek olan koşu da adımlar barış için atılacak. Gezi Parkı eylemelri sırasından bir grup polis ve sivil tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın doğum gününde gerçekleşecek koşu, 'barış koşusu' adını taşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Birgün gazetesine konuşan anne Emel Korkmaz, "18 Mart Aliş'imin doğum günü. Hatay’da bir yarı maraton düzenlemeyi planlıyoruz. Gerekli izinler alındı. Biz aslında ismini Ali İsmail Korkmaz Barış Koşusu olarak planlıyorduk. Ancak çok olumlu cevap alamayınca sadece Barış Koşusu olarak isimlendirdik. Bizim amacımız barış. İnsanların katledilmediği, birbirlerine kin ve düşmanlık beslemediği bir dünya istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 

Ali İsmail Korkmaz Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te Gezi Parkı gösterileri sırasında bir grup polis ve sivil tarafından dövülmüş ve 38 gün sonra, 10 Temmuz 2013'te hayatını kaybetmişti. Ali İsmail Korkmaz adına kurulan ALİKEV için geçen yıl anne Emel Korkmaz ve abi Gürkan Kormaz Hatay  Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek, barış koşusunun düzenlenmesi için görüşmüşlerdi. 

 

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