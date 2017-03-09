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Ali İsmail'e son tekmeyi atan polisin avukatı FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Mutlu Karayılan'ın ByLock kullanıcısı olduğu iddia edildi

09 Mart 2017 18:07

Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan FETÖ'den gözaltına alındı.

ODA TV'nin haberine göre, Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programını kullandıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan birçok sanığın avukatlığını yapan Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mutlu Karayılan ile birlikte Av. Gökhan Taşdemir, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan avukat Karayılan, Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümüne ilişkin davada yargılanan polis Mevlüt Saldoğan’ın avukatlığını yapmış ve geçmiş dönemde de Nevşehir’den AKP Milletvekili aday adayı olmuştu.

Av. Taşdemir de, 15 Temmuz öncesi Kayseri Adliyesi önündeki protestolarda ön plana çıkmıştı. İki avukatın Emniyet'teki sorgularının ardından yarın Adliye'ye sevk edilmesi bekleniyor. 

Ali İsmail Korkmaz'ın darp edilme görüntüleri:

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