Ali İsmail Korkmaz'ın davasında sanıklar 'kasten adam öldürmek'le yargılanacak

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ ı n öldürülmesiyle ilgili iddianame tamamlandı. Sanıklar, kasten adam öldürmek suçlamasıyla ve müebbet hapis istemiyle yargılanacak.

Taraf'tan Fırat Alkaç'ın haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Çetingül tarafından onaylanan iddianame önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacak. Eskişehir’de meydana gelen olayda üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, sivil kıyafetli beşaltı şahıs tarafından darp edildi. Korkmaz daha sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetti. İnceleme sonucunda Korkmaz’ın dövüldüğü kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerdeki beş kişinin, polis memuru Mevlüt Saldoğan, Harman Ekmek Fırını’nın sahibi İsmail Koyuncu ile akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatanseven ve Ebubekir Harlar olduğu saptandı.

Bu beş kişi “kasten adam öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bu kişilerin yanı sıra kameralarda olay yerinde bulunan Eskişehir Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli Y.A. şüpheli sıfatıyla ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Taraf ’ın edindiği bilgiye göre, tutuklanan sanıklara iddianamede “kasten adam öldürme” suçlaması yöneltildi.

Müebbet istenecek

5237 Sayılı TCK’nın 81, 82 ve 83. maddeleriyle düzenlenen “kasten adam öldürme” suçunun karşılığı ise müebbet hapis cezası. Öte yandan Korkmaz’ın darp edildiği görüntüler TÜBİTAK’a gönderildi. TUBİTAK’ın yaptığı incelemenin ardından görüntülerdeki kişinin Ali İsmail Korkmaz olup olmadığı tesbit edilecek.