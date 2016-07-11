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Ali İsmail Korkmaz'ın annesi: Mezuniyetini kutlayacaktık, ölüm yıl dönümünü anıyoruz

Ali İsmail Korkmaz, ölümünün üçüncü yılında, Hatay'da bulunan mezarı başında anıldı

11 Temmuz 2016 20:56

Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 3'üncü yılında Hatay'daki mezarı başında anıldı.

2 Haziran 2013 tarihinde, Gezi Parkı protestoları sırasında saldırıya uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün üçüncü yılında, memleketi Hatay'da bulunan mezarı başında anıldı. 

DHA'nın haberine göre; oğlunun mezar taşını okşayarak gözyaşı döken anne Emel Korkmaz, "Ali'm mezun olacaktı bu sene. Onun mezuniyetini kutlayacaktık ama ölüm yıl dönümünü anıyoruz" dedi. 

Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybettikten sonra doğan ve Ali Yusuf adı verilen yeğeni de Ali İsmail Korkmaz'ın mezarına çiçek bıraktı.

Anne Emel Korkmaz torununa sarılarak gözyaşı döktü. Anma etkinliğine Hatay'daki eylemlerde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in babası Edip ile annesi Hatice Cömert de katıldı.

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