Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Gezi Parkı'nı ziyaret etti

Gezi Parkı'nı ziyarete gelen, Ali İsmail Korkmaz'ın ailesini bekleyenlere polisten engelleme geldi. Gezi Park'ını kapatan polis aile dışında kimseyi parka sokmadı.

Radikal gazetesi’nden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemlerine aralarında polislerinde bulunduğu kişilerce dövülen ve hastanede yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi bugün Gezi Parkı'nı ziyaret etmek için İstanbul'a geldi. Ancak aile henüz havalimanından parka gelmeden önce, onları karşılamak için bekleyenlere polisten engelleme geldi.

Valiliğin talimatı olduğunu söyleyerek Gezi Parkı’nı kapatan polisler, bekleyenlere dağılmamaları halinde zor kullanılacağı şeklinde uyarı yaptı. Bir polis yetkilisi, "Geçmiş olayları anımsatacağı için park içinde basın açıklaması yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Ali İsmail'in ailesinin Gezi Parkı'na gelmesi ile birlikte polis sadece ailenin içeri girmesine izin verdi. Ali İsmail'in ağabeyi Gürkan Korkmaz, "Biz de girmeyiz dedi". Ancak bekleyenler ailenin içeri girmesini istedi. Avukatları ile birlikte içeri giren 8-10 kişilik bir grupla giren aile merdivenlerden dışardakilere el sallayınca polisten, "Sizi gözaltına alırız" uyarısı geldi. Bunun üzerine başta anne Emel Korkmaz olmak olmak üzere aile üyeleri sert tepki gösterdi. Aile daha sonra parkın içinde bir süre dolaştı, fotoğraf çekti. Bu sırada anne Emel Korkmaz'ın ağladığı görüldü.

Emel Korkmaz kendilerine "gözaltına alırız" denmesine ise, "Rezalet bu. Ne yaptık, katliam mı yaptık? El salladık diye gözaltına alacaklarmış" yorumunu yaptı. Ziyaretin ardından boynunda Fenerbahçe ve Beşiktaş atkıları olan anne Emel Korkmaz ve diğer aile üyeleri kendilerini bekleyen yüzlerce kişi ile birlikte Galatasaray'a yürüdü.