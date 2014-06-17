Ali İsmail Korkmaz'ı döven polislere bir soruşturma daha

Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ı ve Doğukan Bilir'i dövdükleri iddiasıyla iki ayrı davada yargılanan üç polisin, Tevfik Caner Ertay adlı bir başka genci de darp ettikleri için haklarında üçüncü bir soruşturma başlatıldı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Ertay’ın dövülmesine ilişkin soruşturmayı yürüten savcılık, üç polisin ifadesini almak için harekete geçerken, aynı kişilerin telefonlarına ait baz ve arayan-aranan bilgilerini Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı’ndan (TİB) istedi. Hem Korkmaz Ailesi’nin hem Ertay’ın avukatlığını yürüten Pınar Çelik Arpacı, şüpheli polislerin adeta gençleri dövmek üzere bir oluşum kurduklarını savunuyor.

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın sopalarla dövüldüğü gün, 2 Haziran 2013’te, 200 metre ilerideki eski otogar binasında saklanan üniversiteli Tevfik Caner Ertay, iddiaya göre demir sopalarla darp edilerek bir polis otosunun bagajına kilitlenmişti. Şehir içinde dolaştırılan Ertay, iki ayrı hastane gezdirildikten sonra avukatlarından saklanarak gözaltına alınmıştı. Eskişehir Devlet Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne ait kameralarda, Ertay’ın bagajdan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü ana ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüler Radikal gazetesi tarafından yayınlanmıştı.

Daha sonra Ertay, 12 Mayıs’ta Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi ’nde görülen Ali İsmail Korkmaz Davası’nda tanık olarak dinlenmişti. Ertay, mahkeme huzurunda alınan tanık ifadesinde, Korkmaz’ı dövmekten yargılanan polislerden Yalçın Akbulut, Hüseyin Engin ve Şaban Gökpunar’ın kendisini de darp ettiğini ileri sürmüş, bu kişileri salonda teşhis etmişti.

Savcı ifadeye çağırdı

Ertay’ın avukatı Pınar Çelik Arpacı’nın 30 Mayıs’ta Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasını ve cep telefonlarına ait arayan-aranan kayıtlarının Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan alınmasını istedi. Savcı Ünal Doğan da bu talep doğrultusunda, polis Akbulut, Engin ve Gökpunar’ın ifadesinin alınması için tebligat çıkardı. Ayrıca bu üç polis ile Ertay’ın 2-3 Haziran 2013’teki baz istasyonu ve arayan-aranan dökümlerinin TİB’den istedi. Savcı Doğan ayrıca, Ertay’ın tanık olarak dinlendiği Korkmaz Davası’nın son duruşma tutanağının bir örneğini Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istedi. Ertay’ın bagajda taşınmasına ilişkin görüntüler de kriminal inceleme için jandarmaya gönderildi.

Avukat Pınar Çelik Arpacı, aynı polis ekibinin aynı gün Ali İsmail Korkmaz ve Doğukan Bilir’i dövdükleri için yargılandıklarını hatırlatarak, “Gelinen aşama, o gün orada insanları dövmek üzere oluşturulmuş bir oluşumun varlığını ortaya koyuyor” dedi. Polislerin Korkmaz Davası’nda, “Görüntülerde, dövüldüğü görülen kişi Ali İsmail değil, Tevfik Caner’di” diye savunma yaptığını kaydeden Çelik, “Tevfik Caner’in dövüldüğü nokta başka olduğu için bu bir itiraf anlamına geliyor. Kendileri suçlarını söylediler, sanık durumuna düştüler. Bu da insanların kasten dövüldüğünü gösteriyor” dedi.

İki davada yargılanıyorlar

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Ali İsmail Korkmaz Davası’nda tutuksuz olarak yargılanan polislerden Hüseyin Engin ve Şaban Gökpunar ile bu davanın tanık listesinde yer alan polis Selçuk Bal ve sopalı sivil Serkan Kavak’a aynı gün aynı sokakta Doğukan Bilir’i de dövdükleri suçlamasıyla Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde de dava açılmıştı.