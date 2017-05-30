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Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri sahiplerini buldu

Ödül töreni, Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı gün olan 2 Haziran Cuma günü yapılacak

30 Mayıs 2017 17:01

Gezi Parkı eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz anısına düzenlenen "Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödülün bu yılki sahipleri olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edilen Prof. Dr. Korkut Boratav ve barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle üniversiteden ihraç edilen akademisyenlerin kurduğu Dayanışma Akademileri'nin oldu. 

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, Eskişehir Tabip Odası, TMMOB, DİSK ve KESK’in düzenlediği "Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülleri" bu yıl üçüncü kez veriliyor. Ödül töreni Korkmaz'ın saldırıya uğradığı gün olan 2 Haziran Cuma günü Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde yapılacak. Tören öncesinde Ali İsmail’in dövüldüğü Sanayi Sokak’a karanfil bırakılarak basın açıklaması yapılacak.

Ağabey Korkmaz:
Eskişehirliler kardeşime sahip çıktı

Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, kardeşinin anısına Eskişehirlilerin sahip çıktığını belirterek "Eskişehir’deki 4 sivil toplum kuruluşu Ali İsmail’e ve mücadelesine sahip çıktı. Bu yıl üçüncü kez onun anısına Eskişehir’de ödül vereceğiz. Eskişehirlilere teşekkür ediyoruz. Vakıf ve Ali İsmail’in ailesi olarak biz de Eskişehir’deki törene katılacağız” dedi.

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