Ali İsmail Korkmaz Mersin’de anıldı

Hikmet Durgun

Mersin’de Gezi Parkı eylemlerinde maruz kaldığı şiddet nedeniyle hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın 20'nci yaş günü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Merkez Yenişehir İlçesi Forum Alışveriş Merkezi önünde toplanan Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi bir grup, havuzbaşı önünde Korkmaz’ın 20. yaş doğum günü nedeniyle bir anma gerçekleştirdi. Mum yakan ve Ali İsmail Korkmaz’ın fotoğrafını taşıyan grup, “Ali İsmail Korkmaz Ölümsüzdür” sloganı attı. Mumlarla 19 rakamının yazıldığı anmada grup adına açıklama yapan Fikir Kulüpleri Federasyonu Mersin Temsilcisi Hasan Fırat, ”Ali İsmail’in mücadelesi bu pisliği bu karanlık sistemin içinde yolumuzu aydınlatıyor. Onlar çünkü onlar daha aydınlık yarınlar için mücadele verdiler. Yeni bir ülkeyi Haziran’ın ışığında Ali Berkinlerin, Ethemlerin ışığında kuracağız. Katil AKP’den hesap soracağız” dedi.