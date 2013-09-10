Ali İsmail Korkmaz cinayeti iddianamesi tamamlandı

Eskişehir'de savcılık, Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucu 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'la ilgili iddianameyi tamamladı. İddianamede 5'i tutuklu 3'ü tutuksuz 8 kişinin cezalandırılması istendi.

radikal.com.tr'nin yayımladığı habere göre, Ali İsmail Korkmaz olayı ile ilgili Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan iddianamenin de yer aldığı soruşturmayla ilgili 6 klasörlük dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi. Başsavcılık tarafından incelenecek olan dosyanın onaylanmasının ardından ağır ceza mahkemesine gönderileceği belirtildi.



3 polis daha yargılanacak



Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan ve 21 sayfalık olduğu belirtilen iddianamede Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak tutuklu sanıklar polis memuru Mevlüt Saldoğan, fırın sahibi İsmail Koyuncu, akrabaları Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatanseven ile pidecide çalışan Ebubekir Harlar'ın yanısıra ifadeleri alınıp serbest bırakılan polis memurları Şaban G., Hüseyin E. ve Yalçın A.'nın da tutuksuz olarak yargılanmaları talep edildi.



Tutuklu polis memuru için ömür boyu hapis istemi



İddianamede tutuklu polis memur Mevlüt Saldoğan için ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılması istenilerek şöyle denildiği öğrenildi:

"Yerde yatan maktulün göğüs ve baş kısmına 3-4 defa şiddetle tekme atmasının sonucunda yaralanmanın haricinde ağır neticenin ortaya çıkabileceğini ön görebileceği, şüphelinin öngörebileceği bu durumlarda meydana gelen ağır netice açısından kastla hareket ettiği, tekme atması sonucu maktulün ölebileceğinin tahmin etmesi gerektiği, şüphelinin maktulün hiç beklemediği bir şekilde çok sert bir tekme atması, yerde yaralanmış vaziyette yatan maktulün hiç beklemediği bu darbeden dolayı yaralanması, akabinde gördüğü tedaviye rağmen ölmesi olayında şüphelinin maktulün ölmesine neden olduğu anlaşıldığından şüpheli Mevlüt Saldoğan'ın TCK'nin 81/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına."

tutuksuz 3 polis öldürme suçuna iştirak etti

İddianamede tutuksuz polis memurları Şaban G., Hüseyin E. ve Yalçın A.'nın Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ilgili olayda suçun icrasını kolaylaştırdıkları, tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan'ın eylemini destekleyici, hazırlayıcı ve kolaylaştırıcı eylemlerde bulundukları ve bu suretle adam öldürme suçunu iştirak ettikleri kaydedildi.

Fırın sahibi ve yanındakilere eylemi kolaylaştırma suçlaması

Savcılığın hazırladığı iddianamede ayrıca tutuklu olan fırın sahibi İsmail Koyuncu, akrabaları Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatanseven ile pidecide çalışan Ebubekir Harlar için de "Suçun icrasında rolleri ve katkıları, taşıdığı önem göz önünde bulundurulduğunda, şüphelilerin Mevlüt Saldoğan'ın eylemine nazaran suçun yaratıcısı ve yapıcı niteliklerini taşımayan ama onu destekleyici, hazırlayıcı veya kolaylaştırıcı bir durum arz ettiği anlaşıldığından adam öldürme suçuna iştirak ettikleri, şüphelilerin üzerilerine atılı suçlardan yargılanmalarının yapılarak eylemlerine uyan yasa ve sevk maddeleri gereğin ayrı ayrı cezalandırılmalarına kamu adına talep ve iddia olunur" denildi.



Kullandığı ilaçlar ölümünü hızlandırdı



Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan'ın hazırladığı iddianamede üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili olarak da şöyle denildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca maktul üzerinde aynı gün yapılan klasik otopsi işlemi sonucu, kişinin ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu husule geldiği, kalp rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçların kafa travması sonucu oluşan beyin kanaması ile irtibatlı bulunabileceği, yani kendisinde mevcut hastalık nedeniyle kafa travmasının ölümünü hızlandırdığı, kafa travması husule gelmeseydi ölümün de husule gelmeyeceği, maktulün üzerinde ateşli, ateşsiz silah yarası, kesici, delici, alet izi, zehirlenme, boğma ve boğulmaya ait iz ve bulgulara rastlanmamıştır."



Tübitak'tan rapor gelmedi



Bu arada silinip jandarma kriminal biriminde kurtarılan Harman Fırını'nın kamerası görüntülerinde dövülen kişinin Ali İsmail Korkmaz olup olmadığının belirlenmesi için TÜBİTAK'a gönderilen görüntülerle ilgili henüz rapor gelmediği öğrenildi.Cumhuriyet savcılığı yetkilileri TÜBİTAK'tan gelecek raporun dosyaya konulacağını ifade etti.