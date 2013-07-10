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Ali İsmail Korkmaz hayatını kaybetti

Gezi parkı protestoları sırasında uğradığı saldırıda ağır yaralanan ve günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ali İsmail Korkmaz bugün saat 11 sularında hayatını kaybetti.

10 Temmuz 2013 15:10

Eskişehir'de katıldığı Gezi Parkı protestoları sonrası birtakım kişilerce darb edilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın bugün saat 11.00 sıralarında yaşam fonksiyonları durdu. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir ayı aşkın süredir yaşam savaşı veren Korkmaz’ın ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğdu. 2 Temmuz’da Ali İsmail Korkmaz’ın bağlı bulunduğu solunum cihazından ayrıldığı açıklanmıştı.

Saldırganlar yakalanamadı

Ali İsmail Korkmaz’a saldıranlar ise halen yakalanamadı. 2Eylül saldırganların kamera görüntülerinden belirlendiğini kamuoyuna duyurmuştu. Ancak saldırganlar halen yakalanmış değil, polisin saldırıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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