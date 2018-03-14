Ali İsmail Korkmaz, doğum gününde Antakya'da düzenlenen "Barış Koşusu" ile anılacak

Gezi Parkı protestoları sırasında 2 Haziran 2013'te Eskişehir'de bir grup polis ve sivil tarafından dövülen ve 38 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, doğum günü olan 18 Mart’ta Antakya’da “Barış Koşusu”yla anılacak. Başvurular bugün sona eriyor.

Cumhuriyet'ten Akın Bodur'un haberine göre, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir’de polisler ve eli sopalı esnaf tarafından dövüldükten sonra beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz,doğum gününde anılacak . Ali İsmail için 17 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Antakya Meclis Kültür Merkezi’nde düzenlenecek anma gecesinde Lemen Sam ve ALİKEV müzik grubu sahne alacak. 18 Mart pazar günü ise Antakya’da Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından “Hatay Barış Koşusu” düzenlenecek.

‘İsmiyle bizden daha fazla yaşayacak’

Ali İsmail’in babası Şahap Korkmaz, “Ali İsmail için Barış Koşusu olacak. Hem Ali İsmail hem de barış için koşacağız. Aile olarak, torundan nine-dedelere kadar tüm aile katılacağız. Bu etkinlik umarım bir ses getirir ve onu katledenler de utanır. Ben onların utanmasını istiyorum. Biz de hiç susmayacağız ve hep sesimizi, Ali İsmail’in sesini, hayallerini, düşüncelerini yükselteceğiz. O etrafına hep örnek oldu. Bize de örnek oldu. Biz ondan çok şey öğrendik ve ondan sonra birçok şeyi daha iyi anladık. Şimdi onun gerçekleştiremediği hayallerini biz yerine getireceğiz, hayatta kaldıkça onu yaşatacağız, sesini duyuracağız. Ve inanıyorum ki, o, ismiyle bizden daha fazla yaşayacak” diye konuştu.

Son başvuru bugün

Ali İsmail’in abisi Gürkan Korkmaz da “Ali İsmail’i eğitim, kültür, sanat gibi hayatın her alanında yaşatmak istiyoruz. Bunlardan biri de spor. ALİKEV olarak, özellikle annem Emel Korkmaz, bir süredir koşulara katılıyoruz ve bu alanda ciddi bir kitleye ulaştık. Bu vesileyle Ali İsmail’i bu yıl spor alanında anmayı amaçladık. Amaç, yarış değil, barış. Barış için koşacağız. Ali İsmail’in düşleri için koşacağız” dedi.

ALİKEV ve Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Hatay Barış Koşusu’nun, Defne Belediyesi ve Antakya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından da desteklendiğini söyleyen Korkmaz, bu yıl ilk kez düzenlenecek Hatay Barış Koşusu’nun 10 ve 21 kilometrelik parkurları ile 4 kilometrelik halk koşusu bulunduğunu söyledi. Maraton koşularına yapılan başvuru sayısının 200’e, halk koşusunun da yaklaşık 300’e laştığını ifade eden Kormaz, başvuruların büyük çoğunluğunun Antakya dışından yapıldığını anlattı. Korkmaz ailesinin tüm fertleriyle koşuya katılacağını anlatan Gürkan Korkmaz, koşuya aydın, gazeteci ve sanatçıların da davet edildiğini belirtti. Koşuya katılım için son başvurular ise bugün yapılabilecek. Antakya Parkı’ndan başlayıp, tarihin izlerini taşıyan sokak ve dünyada ışıklandırılan ilk cadde’olan Kurtuluş Caddesinde sürecek olan koşu, Asi Nehri’nden Habib-i Neccar’a uzanan parkurda gerçekleştirilecek.