Ali İsmail Korkmaz davasında polise 7 ay 15 gün, fırıncıya 6 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali İsmail Korkmaz'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında polis ve sivilerce dövülerek öldürülmesine dair davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından daha önce beraat eden polis memuru H.E.'ye 7 ay 15 gün, fırıncı E.H.'ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Kayseri 3 . Ağır Ceza Mahkemesi Ali İsmail Korkmaz davasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından daha önce beraat eden polis memuru H.E ‘ye 7 ay 15 gün, fırıncı E.H.’ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ne olmuştu?

Üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın 2-3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi Parkı gösterilerinde polisler ve siviller tarafından dövülerek öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi kararını açıklamıştı. Daha önce usul yönünden kararı bozan daire, bu kez esastan bozma kararı vermişti.

Daire, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada beraat eden polis memuru H.E.’ye Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 86/3-e maddesi uyarınca "kamu görevlisinin sahibi olduğu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralama" suçundan bir buçuk yıldan dört buçuk yıla kadar hapis verilmesini istemişti.