Ali İsmail Korkmaz davasında 8 sanık için müebbet talebi

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında uğradığı saldırı sonucunda 38 gün komada kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü ile ilgili olarak 5'i tutuklu 8 sanık hakkında “suç kastıyla kasten adam öldürmek” suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

Eskişehir’de 2 Haziran’daki Gezi Parkı olayları sırasında dövülerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz iddianamesi, Cumhuriyet Başsavcılığı onayının ardından 9 Eylül 2013 günü Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Şanverdi, 6 klasörden oluşan Korkmaz iddianamesinin, yasal süre olan 15 gün içerisinde incelemesini tamamladı. Başkan Şanverdi, 5’i tutuklu 8 sanığın 'suç kastıyla kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanmaları istenen Korkmaz iddianamesini kabul etti.

Mahkeme, önümüzdeki günlerde davayla ilgili duruşma tarihini belirleyecek. Duruşma tarihinin yasal süre olan bir ay içerisinde belirlemesinin ardından sanıkların yargılanmasına başlanacak. Akabinde 5’i tutuklu 8 sanık 'suç kastıyla kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla hakim karşısına çıkacak.

Bu arada Ankara’da Gezi eylemleri sırasında bir polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği belirtilen ve dün Ankara’da görülen Ethem Sarısülük duruşmasında yaşanan olaylar göz önüne alınarak, Korkmaz duruşmasının güvenlik nedeniyle Eskişehir’den başka bir ile alınma ihtimali olduğu öğrenildi.

Bir numaralı sanık M.S.

Cumhuriyet Savcısı Hakan Ali Erkan tarafından hazırlanan ve mahkeme tarafından kabul edilen 21 sayfalık iddianamede, tutuklu polis memur M.S.’nin olayın bir numaralı sanığı olduğu belirtildi. M.S.'nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. İddianamede, ifadeleri alındıktan sonra salıverilen polis memurları Ş. G., H. E. ve Y. A.’nin de ölüm olayına destek verdikleri gerekçesiyle yargılanmaları isteniyor.

İddianamede, tutuklu fırın sahibi İ.K. ile akrabaları R.K.,M.H. ve E.H.’nin Korkmaz’ın ölümü ilgili olayda suçun icrasını kolaylaştırdıkları, tutuklu polis memuru M.S.’nin eylemini destekleyici, hazırlayıcı ve kolaylaştırıcı eylemlerde bulundukları ve bu nedenle ayrı ayrı müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları gerektiği anlatılıyor.

‘İlaçlar ölümünü hızlandırdı’

6 klasörlük iddianamede, Korkmaz’ın ölümüyle ilgili olarak "Cumhuriyet başsavcılığımızca maktul üzerinde aynı gün yapılan klasik otopsi işlemi sonucu, kişinin ölümünün kafa travmasına bağlı beyin kanaması ve buna bağlı komplikasyonlar sonucu husule geldiği, kalp rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçların kafa travması sonucu oluşan beyin kanaması ile irtibatlı bulunabileceği, yani kendisinde mevcut hastalık nedeniyle kafa travmasının ölümünü hızlandırdığı, kafa travması husule gelmeseydi ölümün de husule gelmeyeceği, maktulün üzerinde ateşli, ateşsiz silah yarası, kesici, delici, alet izi, zehirlenme, boğma ve boğulmaya ait iz ve bulgulara rastlanmamıştır" ifadeleri dikkat çekti.

TÜBİTAK’tan gelecek rapor dosyaya konulacak

Bu arada silindiği için jandarma kriminal biriminde kurtarılan Harman Fırını'nın kamerası görüntülerinde dövülen kişinin olup olmadığının belirlenmesi için TÜBİTAK'a gönderilen görüntülerle ilgili raporun henüz gelmediği kaydedildi. TÜBİTAK'ın konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü ve önümüzdeki günlerde raporu tamamlayarak savcılığa göndereceği belirtildi. TÜBİTAK’tan gelecek raporun dosyaya konulacağı öğrenildi.