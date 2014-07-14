Ali İsmail dövülürken polis telsizi: Üstümüze çekelim dalacağız

Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz'ın dövüldüğü saatlerde polis telsizinden “Onları üstümüze biraz çekelim arkadaşlar, ondan sonra dalacağız...”, “Sivilleri alacak mıyız, şimdi tam kıvamı, hepsini ara sokaklara dağıttık, bilginiz olsun” şeklinde anonslar geçtiği belirlendi.

Eskişehir’de, üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürüldüğü saatlerde, saat 00.16’da polis telsizinde yapılan görüşmede, göstericiler kastedilerek, “Onları üstümüze biraz çekelim arkadaşlar, ondan sonra dalacağız” denildiği anlaşıldı.

Bundan bir saat sonra yapılan ikinci görüşmede de bir polisin, “Sivilleri alacak mıyız, şimdi tam kıvamı, hepsini ara sokaklara dağıttık, bilginiz olsun” dediği kayda geçti. Bu arada, Ali İsmail Korkmaz’ın dövüldüğü anlarda o sokakta kullanılan kask, cop ve gaz maskelerinin kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla soru yöneltilen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, “Resmi ve sivil personelin hangi şubede görev yaptığına bakılmaksızın görev yoğunluğu nedeniyle zimmetsiz olarak kask, cop ve gaz maskesi dağıtımı yapılmıştır” denildi.

Ali İsmail Korkmaz Davası’na bugün devam ediliyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Eskişehir’de üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürüldüğü geceye ait 144 sayfalık polis telsizi kayıtları dava dosyasına girdi. Telsiz dökümüne göre; Korkmaz’ın dövüldüğü dakikalarda, saat 00.16’da iki polis arasında gerçekleşen 58 saniyelik görüşme şöyle:

1. Polis: Abi bu saat itibariyle gazı kesiyoruz.

2. Polis: Onları üstümüze biraz çekelim arkadaşlar, ondan sonra dalacağız. Mustafa abi tedbirli olmak için görüşebilir miyiz bir plan yapalım

2. Polis: Doğrudur doğrudur, şu ilerden sağa giden sivil arkadaşlar var bizim, Toma az beklemede kalsın, az ilerde…

Bu görüşmeden bir saat sonra, saat 01.21’de 6210 ve 6216 numaralı telsizleri kullanan iki polis arasında şu görüşme yapıldı:

“6216: Abi, Halil abi, sivilleri alacak mıyız, şimdi tam kıvamı, hepsini ara sokaklara dağıttık, bilginiz olsun.

6210: Bilader görüyorum. Ben tam arkadayım. Otogar taksinin içindeyim. Şu an herkes yerinde beklesin. Biraz sakin olsun, çocuklar sakin olsun. Kendini kontrol etsin. Tim amirleri kontrol etsin. Tim amirleri de sakin olsun.

6216: Anlaşıldı amirim

Cop ve kaskların kime verildiği belli değilmiş

Bu arada, Ali İsmail Korkmaz Davası’nın görüldüğü Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık polislerden Mevlüt Saldoğan, Yalçın Akbulut, Hüseyin Engün ve Şaban Akbulut’a zimmetli olarak verilmiş kask ya da gaz maskesi olup olmadığına dair Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 Haziran 2014’te skandal bir yanıt verildi.

Yanıtta, Terörle Mücadele Şubesi’nde görevli bu polis memurlarına zimmetli herhangi bir malzeme verilmediği kaydedildi. 1 ve 2 Haziran 2013 akşamı Yunus Emre ve Ziyapaşa Caddesi’nde görevli personele o dönemin emniyet amirleri tarafından verilen talimat üzerine takviye malzeme dağıtıldığı savunularak, “Resmi ve sivil personelin hangi şubede görev yaptığına bakılmaksızın görev yoğunluğu nedeniyle zimmetsiz olarak kask, cop ve gaz maskesi dağıtımı yapılmıştır” denildi.