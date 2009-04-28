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Spor

Ali İpek'ten Sivasspor yorumu!

28 Nisan 2009 19:09


Denizlispor Başkanı Ali İpek, Süper Lig'de lider durumda bulunan Sivasspor'un sezon sonunda ipi göğüslemesi halinde bir devrim gerçekleştireceğini söyledi.

Sivas'ın başarısının diğer Anadolu kulüpleri için itici güç haline geldiğini ifade eden İpek, "Başarılarını takdir ediyorum. Bence şimdiden gönüllerin şampiyonu oldular. Sivasspor şampiyon olursa diğer Anadolu kulüpleri de hedeflerini büyütür" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ikinci sırada bulunan Beşiktaş'a oranla yarışta daha şanslı durumda bulunduğunu da belirten İpek, "Sivas'ın daha kolay bir fikstürü var. Beşiktaş'ın en büyük avantajı Mustafa Denizli. Futbol her türlü sürprize gebe. Ama Sivasspor 2 sezondur gösterdiği performansla zirveyi kolay kolay bırakacak gibi gözükmüyor" dedi.

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