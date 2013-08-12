Başpehlivan Ali Gürbüz de dopingli çıktı

652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olan Ali Gürbüz'den alınan numunelerde yasaklı maddeye rastlandı.

Güreşlerden sonra alınan numuneler Köln'deki Doping Araştırma Merkezi’ne gönderildi.

Yapılan ilk tetkikler sonucu Gürbüz'de doping maddesi tespit edildi.

Ancak bu karara itiraz eden Ali Gürbüz dizinden ameliyat geçirdiğini ve sonuçların bu sebebten dolayı pozitif çıkmış olabileceğini belirterek yeni bir tetkik istedi.

Köln'de yapılan 2. kontroller neticesinde doping maddesinin, Gürbüz'e yapılan ameliyat ile bir ilgisi olmadığı deklare edildi.

Konu ile ilgili Türkiye Güreş Federasyonu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Doping olayının resmileşmesi ile birlikte altın kemer alınan numuneleri temiz çıkan finalist İsmail Balaban'a verilecek.

Ali Gürbüz'e 2 yıl spordan men cezası verilmesi bekleniyor.