-ALİ GAFFAR OKKAN ANILIYOR DİYARBAKIR (A.A) - 24.01.2011 - Diyarbakır'da 10 yıl önce şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 polis memuru, saldırının düzenlendiği yerde anıldı. Aralarında Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Diyarbakır Şehit Aileleri ile İnsan Hakları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YURT-SAV) üyeleri, Muharip Gaziler Derneği üyelerinin de bulunduğu bir grup vatandaş, Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarında 24 Ocak 2001 günü teröristlerce şehit edilen eski Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy'a hain saldırının düzenlendiği yere gelip, bir dakikalık saygı duruşunun ardından olay yerine karanfil bıraktı. Müdür Sağlam, burada yaptığı açıklamada, güzel bir insan olan şehit Ali Gaffar Okkan'ın, bir yol açarak, insanların gönlüne girdiğini söyledi. Okkan'ın açtığı bu yolun şimdi, daha da genişlediğini, bir bulvar, bir otoban haline dönüştüğünü belirten Sağlam, ''Bir zihniyet, bir anlayış değişiminin çağdaş bir yaklaşımının başlangıcını oluşturdu. Bu yol şimdi sürekli genişliyor, ruhu şad olsun. Gönüllerde yer etme, gönüllere girme, kalıcı olmak demek ki böyle oluyormuş. O, bir çoklarına örnek oldu. İnşallah bundan sonra her şey daha güzel olacak. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun diyorum'' dedi. Bu arada saldırının düzenlendiği yerdeki binada oturan yaşlı bir kadın evine büyük Türk Bayrağı astı. Kadının balkonda, elinde şehit polis memuru Yunus Kurt'un fotoğrafını taşırken, anma süresince gözyaşlarını tutamadığı görüldü.