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Ali Fuat Yılmazer'in kızları tutuklandı

Yılmazer'in kızları 16 Mart'ta gözaltına alınmıştı

27 Mart 2017 20:28

 Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer'in avukat kızı Fatma Saadet Yılmazer ile avukatlık stajı yapan kızı Rabia Fitnat Yılmazer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sevk edildikleri nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘FETÖ’ üyesi olmak suçundan tutuklandı.

ByLock kullanıcısı olduğu ve KHK ile kapatılan bazı derneklerle irtibatı olduğu iddia edilen Avukat Fatma Yılmazer, savcılık talimatıyla 16 Mart’ta Sakarya'da gözaltına alınmıştı. Bank Asya'da hesap artırıcı hareketleri olduğu iddia edilen Fatma Yılmazer, Silivri Cezaevi'nde bulunan babası Ali Fuat Yılmazer'in avukatlığını yapıyordu. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesin’de eğitim kaydı bulunan Rabia Fitnat Yılmazer, Ankara’da gözaltına alınmıştı.

 

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