Ali Fuat Yılmazer: İlker Başbuğ'un tutuklanması talimatını Başbakan verdi

Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, eski Genelkurmay Başkanı emekli orgeneral İlker Başbuğ'un, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile tutuklandığını söyledi. Yılmazer, "İlker Başbuğ dosyası Başbakan'a her seferinde arz edildi. Adalet Bakanı ve Başsavcı vekili ile Başbakan görüştü. Başbakan tutuklansın talimatı verdi" dedi.

Yılmazer, aynı şekilde KCK operasyonlarının da Başbakan Erdoğan'ın talimatı ile yapıldığını söyledi. Yılmazer, "Başbakan'dan perspektif almadan hiç bir KCK operasyonu yapılmadı. Operasyonun tüm bilgilerini Başbakan'a aktardım, talimatını uyguladım" dedi.

Eski Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer Bugün TV'de Tarık Toros'un sorularını cevapladı. Yılmazer'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

- İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Başbakan istedi. Ergenekon ve KCK soruşturmasının her safhasında Başbakan'ın bilgisi vardı. Tutuklamalar onun bilgisi dahilinde yapıldı

- Ergenekon'un tüm safhalarını operasyon öncesi Başbakan ile görüştüm, bilgi verdim. Hep destekleyici oldu.

- Oda TV soruşturması Başbakan'ın talimatı üzerine başlatıldı.

- Ergenekon'un bütün safhalarını en ince ayrıntılarına kadar Başbakan'a bildirdim.

Başbuğ tutuklansın talimatı Başbakan'dan

- İlker Başbuğ dosyası Başbakan'a her seferinde arz edildi. Adalet Bakanı ve Başsavcı vekili ile Başbakan görüştü. Başbakan tutuklansın talimatı verdi.

- Başbakan'dan perspektif almadan hiç bir KCK operasyonu yapılmadı. Operasyonun tüm bilgilerini Başbakan'a aktardım, talimatını uyguladım.

- KCK soruşturmasında suça karışmış MİT'çileri yakaladık. Başbakan'a da bilgi verdim. MİT bilgi vermiyordu.

- 25 canlı bombayı İstanbul sokaklarında yakaladık. Şiddet eylemleri yapanların MİT ile ilişkisine rastladım. MİT biliyor ama bize bilgi vermiyor.

- 7 Şubat'a gelene kadar, KCK operasyonlarından Başbakan'ın bilgisi ve talimatı vardı. Biz bu talimatları uyguladık.

- Başbakan'dan gelen talimatlar oldu. Ama benim ne yapıp yapmadığım o dosyalarda var. Emredersiniz efendimci olmadım.

- Emniyetten kaybolan dinleme cihazları: Ali Fuat Yılmazer görev yaptığı dönemde 2007-2011 döneminde bir tane bile kanunsuz dinleme yoktur. En belirgin olanı, en tartışılanı Hanefi Avcı'dır. 7 suç duyurusu kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapanmıştır. Kitabında yazıyor bunları.

Kayıp dinleme cihazları

- Kaybolan cihazlar diye bir şey yok. O havadan dinleme cihazlır. Öyle bir cihaz ki, kendi baz fonksiyonu var. TİB'e müraaacat etmeden, GSM firmaları ile işbirilği yapmadan dinleme yapabildiğiniz cihazlardır.

- Emniyette var şimdi kaybolmuş diyorlar. Ben kullanmadım, görmedim. Benim dönemimde öyle bir şey kullanılmadı. Benim dönemimde olmayan bir cihaz kaybolamaz.

Bu cihazlardan sorumlu şubeler var. Yok olamaz, varsa böyle bir şeyler bulunur. Bundan sorumlu birimler var. Şu anda MİT ve Jandarma'da bu cihazlar vardır.

Hrant Dink cinayeti

- Nedim Şener'in Kırmızı Cuma kitabı çok açık bir şekilde Hrant Dink cinayetini karartma çabasıdır. Ailesi ve avukatı bilmelidir.

- Hrant Dink'in en önemli tehdit kaynağı Veli Küçük'tü.

- Ergenekon operasyonundan sonra azınlıklara yönelik tehditler kesildi.

Şike davası

- Şike davası tesadüfi delillerle yapılmış bir soruşturmadır.

- Başbakan şike operasyonuyla ilgili tüm safahati biliyordu.

- Cemaatten bir perspektif gelmesi gibi bir şey yoktu

- Şike'de Fenerbahçe'yi hedef almak gibi bir şey yoktu. Özellikle bir camia hedef alınmış olduğunu sanmıyorum.

Oda TV soruşturması

ODATV soruşturması sonrasında görevden alındım. Geceyarısı saat 01.00'den sonra görevden alındım. Benim konumumda biri için normal bir görevden alınma değildir.

Eğer hükümet beni Oda TV soruşturmasına yönelik nedenlerle görevden aldıysa, benim hakkımda bir soruşturma açılması gerekirdi. Ancak böyle bir soruşturma açılmadı.

Kamuoyundaki tepkisellik, benim görevden alınmam için bir neden oluşturmuştur. Operasyon sürecinden alınarak, sürecin önü kesilmeye çalışılmıştır.

Samimi dostlarımla Ergenekon soruşturmasına ilişkin sürecin özeleştirisini yaptım. Üzerimizdeki baskılar, toplum üzerindeki tehdit edici güç karşısında, hızlı gelişen süreç içinde,

geliştirdiğimiz, hızlı yürüttüğümüz bir süreçtir. Ama kasıtlı olarak yapılmış, belli bir insanın, suçsuz bir insanın suçlu haline getirecek kasıtlı bir davranış yoktur.