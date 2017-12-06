Ali Fuat Başgil vefatının 50. Yılında Bağcılar’da anıldı

İSTANBUL,(DHA)-ADALET Partisi milletvekillerinden Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, vefatının 50’inci yıl dönümünde Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği bir programla anıldı. Törende 14’üncü Dönem Demokrat Parti Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, hukukçu ve siyasetçi Başgil’in27 Mayıs darbe döneminde demokrasi uğruna verdiği mücadeleyi anlattı.

Bağcılar Belediyesi, 27 Mayıs darbesi döneminde yaptığı demokrasi mücadelesiyle tarihe geçen Adalet Partisi Milletvekili Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil’in ölümünün 50’inciyılı nedeniyle bir anma programı düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Nesillere Ufuk Aşılayan Bilge” isimli programda Başgil’in siyasetçi, eğitimci ve mücadeleci kimliği konuşuldu.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı’nın moderatörlüğünü yaptığı anma töreninin konuğu 14’üncü dönem Demokrat Parti Erzurum Milletvekili Rasim Cinisli, üniversite hocası Ali Fuat Başgil’i anlattı.

“TOPLUMLAR MADDİ YOKSULLUKTAN DEĞİL MANEVİ YOKSULLUKTAN YIKILIRLAR”

Başgil’in kendilerine önemli tavsiyelerde bulunduğunu söyleyen Cinisli, “Ali Fuat Hoca, dininin inancının üzerine ilmini kurmuş bir insan. Bize şu öğütte bulunurdu ‘Toplumlar maddi yoksulluktan değil manevi yoksulluklardan yıkılırlar. Maneviyatını terk ettiği gün, dinini ve dilini anlayamadığı gün yıkılırlar. İnsani değerleri, irfanı ve karakteri zaman değiştiremez. O zaman da vardı bu insani değerler bu zamanda var. Vatan sevgisi o günde vardı bugünde olması lazım” şeklinde konuştu.

“HERKESİN GÖLGESİNDEN KORKTUĞU BİR ZAMANDA DEMOKRASİ MÜCADELESİ VERDİ”

Cinisli, Ali Fuat Başgil’in 27 Mayıs darbesine karşı verdiği mücadeleye değinerek “27 Mayıs darbesini yapanlar en büyük kötülüğü orduya yaptılar. O günkü ordumuzun içinde 260 general vardı. Bunun 230’unu emekli ettiler, 30’u da darbecilerle beraber oldu. Meclisi azlettiler. Darbeci 38 kişi hükümet yerine geçti. İstanbul Üniversitesi’nin rektörü ve etrafındaki profesörler bu cuntaya yaranmak için her türlü hukuk dışı davranışlarla bunların emrine girdi. Üniversitede bu duruma karşı çıkan tek kişi Ali Fuat Başgil oldu. Darbeden 25 gün sonra herkesin gölgesinden korktuğu bir zamanda Sabah gazetesinde ‘İlmin ışığında günün meseleleri’ diye yazılarına başladı ve hoca demokrasiye dönüşün mücadelesini vermeye başladı. Başbakan Adnan Menderes’i asanlara ve cuntaya karşı mücadele verdi. Gençler 27 mayısı öğrenin. 27 mayısı bilmeyen siyaset yapamaz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)