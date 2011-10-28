-Ali Fevzi Bir ifade verdi ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ''şüpheli'' sıfatıyla ifadesi alınan Ali Fevzi Bir, ''İddialarla ilgili genel bir bilgi aldılar'' dedi. Ankara Adalet Sarayı'na avukatı Mustafa Bir ile birlikte sabah saatlerinde gelen Ali Fevzi Bir, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel'e yaklaşık 5 saat ifade verdi. Bir, ifadesinin ardından adliyeden ayrılışı sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Ömer Lütfi Topal olayı mı soruldu?'' sorusu üzerine Bir, ''İddialarla ilgili genel bir bilgi aldılar. Genel olarak, bildiğimiz, bilmediğimiz... Savcılar ifademe başvurdular. Başka bir şey yok. Biz gereken ifadeyi verdik. Değerlendirilmesi yargıda'' diye konuştu. Bir'in avukatı Mustafa Bir ise müvekkilinin ifadesinin 5 sayfa tuttuğunu söyledi.