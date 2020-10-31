Ali Eren Beşerler: Falcao penaltı atmak için mi 5 milyon euro alıyor?

Beşiktaş'ın unutulmaz savunma oyuncularından olan Ali Eren Beşerler, Türk futboluna yönelik yaptığı değerlendirmede, "Her sene 2.5-3 milyon euro yabancı oyuncuya vereceğine alt yapıya harca 4-5 tane oyuncu çıkarırsın. Şimdi Falcao 5 milyon euro alıyor. Penaltı atmak için mi Türkiye’ye geldi? Yazık değil mi bizim gençlerimize?" diye konuştu.

Teknik direktörlük konusunda fırsat bekleyen Ali Eren, Türk futboluna yönelik tespitlerde bulundu. Futbolu bıraktıktan sonra futbolun içinde kalmaya devam ettiğini belirten Ali Eren, Süper Lig'e ilişkin şunları söyledi: "Beşiktaş ve Trabzonspor lige beklediğimiz gibi başlamadı. Bunlar geçtiğimiz sezon fark yaratan takımlardı. Geçtiğimiz sezon 4-5 hafta daha olsaydı Beşiktaş şampiyonluğu yakalayabilirdi.

Beşiktaş'ta oynadığım için beni Beşiktaş ilgilendiriyor. Ayrıca Beşiktaş kongre üyesiyim. Şu ana kadar istediğimiz performansı gösteremedik. Mali açıdan istediğimiz transferleri de yapamadık. Sergen hoca ile ilgili hiç bir sorunumuz yok. Sergen hoca bununla alakalı olarak elinden geleni yapıyor."

"Umarım Erol Bulut başarılı olur"

"Erol Bulut benim milli takımdan arkadaşım, umarım başarılı olur. Çok transfer yaptılar. Tutar mı tutmaz mı? Hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe için bir şey diyemem ama Erol Bulut iyi hoca. Bu sene başarılı olmasa bile seneye ya da öbür seneye kadar sabrederlerse Erol Bulut başarılı olur diye düşünüyorum.



Çünkü kalitesini çalıştırdığı diğer takımlarda gösterdi. Fenerbahçe'de çalışmak için tüm vasıflara sahip. Ben tüm genç hocalara güveniyorum."

"Falcao penaltı atmak için mi 5 milyon euro alıyor"

"Her sene 2.5- 3 milyon euro yabancı oyuncuya vereceğine alt yapıya harca 4-5 tane oyuncu çıkarırsın. Şimdi Falcao 5 milyon euro alıyor. Penaltı atmak için mi Türkiye’ye geldi? Yazık değil mi bizim gençlerimize?"

"Hakem kalitemiz çok kötü"

"VAR sistemi hakemlerimizin kalitesini ortaya koyuyor. Maalesef çok kötüler. ''VAR'' sistemi ile bunu daha fazla görmüş olduk. Bu sistem gelmeden önce pozisyonlarda ''hakem görmedi'' diyebiliyorduk.



Şimdi ise orta hakem görmüyor, VAR hakemi de seyrediyor ama görmüyor. O zaman veremiyor. Göremiyor değil görüyor ancak bilmediğinden dolayı veriyor ya da veremiyor. Onun için hakem kalitemiz çok kötü."

"Alanyaspor'un şampiyon olmasını isterim"

"Vallahi Beşiktaş olamıyorsa şu ana kadar oynanan oyunlara bakınca Alanyaspor'un şampiyon olmasını isterim." (DHA)