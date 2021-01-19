Ali Erbaş: Yüksek bir ahlak, ideal bir toplum için; din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 39'uncu İl Müftüleri İstişare Toplantısı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 'Etki ve Sonuçları İtibarıyla Başkanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi' gündemiyle gerçekleştirilen toplantının açış konuşmasını yapan Erbaş, salgın sürecindeki ikinci il müftüleri istişare toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti. Erbaş, "Şartlar ne olursa olsun, Diyanet İşleri Başkanlığının mensupları, hizmetlerini kesintisiz sürdürecektir. Aynı zamanda zorluklarla mücadelede, sağduyu ve ferasetle milletimize öncülük ve rehberlik etmeye devam edecektir" dedi.

"İnsanlık vazifemizdir"

Misyonu büyük olanların yükünün, zor zamanlarda daha da ağır olacağını ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle salgın döneminde de yaklaşık 11 aydır büyük bir gayretle milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizim ana gayemiz, Yaradan'a itaat ve mahlûkata merhamet inancını gönüllere yerleştirmektir. Tevhid ve vahdet bilincini zihinlere nakşetmektir. Bütün insanlığın dünyada huzuruna, ahirette kurtuluşuna rehberlik etmektir. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler, yüksek bir ahlak, ideal bir toplum, güzel bir istikbal inşasına destek olmak için çocuklara, gençlere ve aileye yönelik din ve eğitim hizmetlerimizi en ileri seviyeye getirmek zorundayız. Bu üç kesime yönelik faaliyetlerimiz, nesillerimize daha güzel bir dünya bırakma adına insanlık vazifemizdir. Onları, hakikat ve güzel ahlakla buluşturmak adına kulluk görevimizdir."

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticileriyle birlikte 81 il müftüsü katıldı. (DHA)