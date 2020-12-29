Ali Erbaş'tan Aylin Sözer açıklaması: Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Öğretim Görevlisi Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu iddia edilen Kemal A. tarafından katledilmesine ilişkin; "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız." dedi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"

"Akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilişi bizleri derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız."