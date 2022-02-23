Ali Erbaş: Kudüs, vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir beldemizdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız. Kudüs, geçmişten günümüze her müminin kalbinde müstesna bir yere sahiptir ve vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir beldemizdir. İstanbul, Bağdat, Şam, Mekke, Medine, Kudüs aynı hakikatin, aynı medeniyetin kardeş şehirleridir. Aynı hikayenin, aynı hüznün, aynı sevincin şehirleridir." diye konuştu.

"Kudüs'ü tanımak milli bir görevdir"

Binali Yıldırım da Türkiye'nin milli kimliğinin oluşmasında coğrafyanın etkili olduğunu kaydederek, Kudüs'ün hem dini hem de milli hafızada önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çekti.

"Kudüs'ün dününü bilmek, bugününü anlamak ve yarınını tasavvur etmek milli bir görevdir." diyen Yıldırım, dini hafızası önemli olan bu şehrin bugün "hüzünlü" olduğunu ifade etti.

İsrail'in Kudüs'ün manevi kimliğini, tarihi hafızasını tek başına sahiplenmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Yıldırım, şehrin çok kimlikli varlığının inkar ve ihmal edilmesinin başlıca anlaşmazlıklarla çatışmaların kaynağı olduğunu kaydetti.

Kudüs'ün insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu, ayrım yapmadan her dinin mensubunun burada özgürce ibadetini yapabilmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Şehrin semalarında savaş yerine, kavga yerine barış, kardeşlik ve dayanışma çağrıları yankılanKmalıdır. Mescid-i Aksa'nın avlusuna asker, polis postalları asla değmemeli ve her inanç mensubu huzur-u kalp ile ibadetini ifa etmelidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Belgeselin ilk bölümü Miraç Kandili olan 27 Şubat Pazar akşamı Diyanet TV ekranında gösterime girecek.