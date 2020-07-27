Ali Erbaş'ın 'lanet'i Diyanet'in internet sitesinden kaldırıldı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın ibadete açıldığı Cuma namazında okuduğu hutbenin tartışmalı 'lanet' kısmı resmi web sitesinden çıkarıldı.

Ayasofya'nın 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldığı Cuma namazında Erbaş, elinde kılıçla "Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" demişti. Erbaş'ın Atatürk'ün de imzasının bulunduğu karara atıf yaparak lanet okuması tartışma yaratmıştı.

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Erbaş, canlı yayınlanan programdaki okuduğu ifadelere yönelik eleştirilerin ardından Hürriyet gazetesine bir açıklama yaparak şunları söyledi: "Uğramıştır" demedim, "Çiğnerse lanete uğrar" dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir."

Son olarak da Diyanet'in resmi web sitesindeki Cuma hutbesinin yazılı olduğu sayfadan 'lanet' kısmı çıkarıldı. Diyanete bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan hutbede artık "lanet" kısmı yer almıyor.

Ne olmuştu?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da kılınan cuma namazında yaptığı hutbe konuşmasında "Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar! Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar" ifadeleri Atatürk'ü lanetlediği şeklinde yorumlanmıştı.