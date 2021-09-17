Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Erbaş, yeniden atama kararına ilişkin Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu. "Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden bismillah" diyen Erbaş şunları kaydetti:

"Anayasamızın ‘toplumu din konusunda aydınlatma’ görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle."