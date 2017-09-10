Ali Ece'den Tosic'e eleştiri: Sarı kartı olan stoper risk almaz; biraz kafayı çalıştırmalı!

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş'ın Karabük deplasmanında tek golle 3 puan aldığı karşılaşmada kırmızı kart gören Dusko Tosic'i, "Toşiç ise çok daha kötüsünü yaptı. Sarı kartı olan stoper, kazanma şansı yarı yarıya olan ikili mücadelede yere yatarak müdahale riskini almaz, almamalı, biraz kafayı çalıştırmalı!" sözleriyle eleştirdi.

Karabükspor'un stoperi Dany Nonkeu'nun performansının siyah-beyazlıların skoru arttıramamasında önemli etkisi bulunduğunu belirten Ece, Kamerunlu stoperi maçın adamı olarak gösterdi.

Ali Ece'nin "Oyuncusu eksik aklı fazla" başlığıyla Hürriyet'te 10 Eylül 2017'de yayımlanan yazısı şöyle:

Şenol Güneş, haklı olarak Porto maçını da hesaba katarak ilk 11’de rotasyon yaptı. Güneş, milli maçlar için lige verilen arada yoğun bir şekilde hücum setlerini çalıştırtmış, yeni oyuncuları takımın ideal oyun planına akort etmeye çalışmış.

Negredo halen yüzde 100 fit olmasa da ilk yarıda pivot santrforculuğu ile arkadaşlarına kaliteli servisler yaptı. Ancak arkadaşları, savunma arkasına attıkları topları, oyun temposu açısından zirvede olmayan Negredo yerine, her türlü daha hızlı savunma arkasına sarkabilen oyuncular olan Babel ve Lens’e atmalıydılar.

O noktada kolektif olarak bir pas tercihi yanlışı vardı.

Bazı mevkiler revize edilmeli

Atiba olmayınca, Şenol Hoca, yerine Medel’i de tercih etmeyince savunma ile hücum arasında takımın boyu gereğinden fazla uzadı. Merkez orta 3’lü, 50 değil 70 metrede oynamak zorunda kaldı. Milli maçın kahramanı Oğuzhan’ın yorgunluğu katlandı. Penaltı atışında, Oğuzhan kariyerinin en kötü vuruşunu yaptı.

Toşiç ise çok daha kötüsünü yaptı. Sarı kartı olan stoper, kazanma şansı yarı yarıya olan ikili mücadelede yere yatarak müdahale riskini almaz, almamalı, biraz kafayı çalıştırmalı! Şenol Hoca da Medel’in asıl yeri önlibero da olsa stoper olarak Toşiç’ten de Mitroviç’ten de daha iyi oynayabileceğini hesaba katmalı. Konu mevkilerden açılmışken Biliç’ten sonra Şenol Güneş de Necip’i sağ beke devşirme riskini almamalı: Takıma da Necip’e de yazık!

Beşiktaş bir kez daha Toşiç’in “Futbolda kontrolsüz hırs, hırs değil zarardır” formülünü anlayamamasından dolayı 10 kişi kaldı. Lakin futbolda oyun aklı ve yetenek kalitesi her türlü eksiği örtebilir. Dün de maçın tek golünde Oğuzhan ve Babel, Hollanda altyapısı işi tek pas, doğru karar, doğru açıdan doğru vuruş kalitesiyle bunu gösterdiler.

Maçın adamı :Dany

Beşiktaş tarihinin en sevilmeyen stoperi Dany, dün gece Karabük formasıyla her topu kesti, onu Galatasaray ve Beşiktaş’ın radarına sokan çabukluğunu oyun aklıyla birleştirdi.