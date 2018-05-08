Ali Ece: Sezon öncesi hakemlere göz testi yapılıyor mu?

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Ali Ece, Beşiktaş-Kayserispor mücadelesini değerlendirdi. Ece, Beşiktaş'ın bu kadronun üstüne iyi forvetler eklemesi halinde siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon en büyük şampiyonluk adayı olacağını ifade etti.

Ali Ece'nin Fanatik gazetesinde yer alan yazısı şöyle:

"Kulübün tek sahibi var: O da taraftar. Sezon başından beri Şenol Güneş’in ayrılmasını istedikleri için sürekli “Gidecek, gitsin, gitmeli” algısı yapanlar nasıl bir bacak arası çalım yediklerini hissettiler mi? Quaresma’nın rabona asisti, taraftarın golü eksi 0.1 kalitedeydi. Başka maçta atılsa, Adriano’nun golü haftanın golü seçilebilirdi. Lakin bu maçta 3 puandan da istatistikten de estetikten de çok daha değerli bir şey var: Taraftar futbol görgüsü konusunda, başarısız algıcılara 5 basar! Şenol Güneş’in Beşiktaş’a, Beşiktaş’ın da Şenol Güneş’e daha fazla neler katabileceğinin mesajını en net şekilde verdiler. Top artık Şenol Güneş’te: Hoca kendisinden nefret eden bir avuç kuru gürültücü ve sahiplerini boşverip onun 1000 katı güçteki sevgi saygı gösteren taraftara göre hareket etmeli, düşünmeli, sadece onları kaale almalı!



Gecenin sorusu



Sezon öncesi hakemlere göz testi yapılıyor mu? Yapılıyorsa Ray Charles mı yapıyor?



Maçın starı



Bu yağmurda, fırtınada, selde hafta içi Vodafone’a gelen taraftarlar



Maçın olayı



8. dakikada hakem Barış Şimşek’in Talisca’ya yaptığı faul. Hayır, Real Madridli Marcelo’nun eli kadar da küçük değil ki 1.91’lik Talisca!



Kısa mesaj



Beşiktaş 2018 yazında Gomez-Cenk-Ba kalibresinde santrfor alırsa 2019’da şampiyonluğun en büyük adayı olur."