Ali Ece: Seyircisiz maç, kıymasız lahmacun gibi

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş ve Antalyaspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının seyircisiz oynanmasını "Seyircisiz maç, kıymasız lahmacun gibi" sözleriyle eleştirdi.

Siyah-beyazlıların Konyaspor maçında aldığı ceza için, "Kim bıçakla geliyorsa, kim sahaya giriyorsa onlar bir daha gelmesin" yorumunda bulunan Ece, suçu olmayan taraftarların cezalandırılmasının yanlış bir anlayış olduğunu ve özgürlüğü kısıtladığını vurguladı.

Ali Ece'nin 14 Ağustos 2017'de Hürriyet'te "Kıymasız lahmacun gibi" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Aslında alt alta 100 kere “Seyircisiz maç saçmalıktır, kıymasız lahmacundur” yazmak istiyorum.

Ancak bu sayfayı hazırlayan arkadaşlarıma ve ev sahibi seyircisiz olmasına rağmen sahada emek veren futbol insanlarına ayıp olmasın diye maçı yazıyorum. Kim bıçakla geliyorsa, kim sahaya giriyorsa onlar bir daha gelmesin, kurallara uyanların tribünde maç izleme özgürlüğü olmadıkları bir yerde olanlar yüzünden kısıtlanmasın!

Burada eski adıyla İnönü’de en çok maça çıkanlardan birisi dün gece Antalya teknik direktör koltuğunda oturuyordu. Kadrosu ne kadar kaliteli ya da eksik de olsa İstanbul’da Beşiktaş’ın en büyük eksiğinin taraftarı olduğunu bilen Rıza Çalımbay bunu hesaba katarak bir plan hazırlamış. Gomez’li sezonda Kasımpaşa, geçen sezon da Antalya hocası olarak Beşiktaş’a karşı hep iyi planlar yapan Çalımbay, rakipler için adeta bir pas şeytan üçgeni olan Oğuzhan-Atiba-Talisca üçgenini ilk 45’te istediği gibi bloke etti. Beck yine ofansif açıdan Gökhan Gönül’ü mumla aratınca, Beşiktaş kanatlardan da geçen sezonki yüksek kalitesine yükselemedi.

Pepe 1 dakika hariç çok iyiydi

Beşiktaş, 2. yarıya daha da temposu düşük başladı. Lakin Antalya’da Eto’o ve çevresi gününde olmadığı ya da karşılarında 89. dakikadaki hariç gününde bir Pepe olduğu için Beşiktaş önce 1-0’lık avantajı korudu. Sonra da topa daha çok ve daha akıllı sahip olarak oyun üstünlüğü fırsatı vermedi.

İlk gol duran toptan Pepe’nin fırsatçılığı, Atiba’nın da geldiğinden beri duran toptan yaptığı sayısız aşırtma asistlerinden bir tanesi. 2. golü getiren penaltıda Diego güçlü ayağı soluyla kasmak yerine sağıyla Cenk’in önüne geçse tehlikeyi bertaraf edecekti. Beşiktaş çok iyi oynamadı ancak fırsatları değerlendirdi.

Maçın adamı: Caner

Geçen sezon geçirmiş olduğu o ağır topuk sakatlığından sonra sanki ayağını sadece sivrisinek sokmuş gibi sahalara güçlü bir şekilde geri dönen Caner Erkin.