Ali Ece: Şenol Güneş işi sağlama aldı; ters deplasmanda düz kontak yaptırdı

Hürriyet gazetesi spor yazarı Ali Ece, Hapoel Beer-Sheva maçında Şenol Güneş'in işi sağlama aldığını belirterek "Beşiktaş bu ters deplasmanda düz kontak yapıp istediğini aldı. Sıkışık fikstür açısından bakınca da bu galibiyet Beşiktaş’a sadece turu getirmekle kalmaz. UEFA-Süper Lig yoğunluğunda da nefes aldırır." dedi.

Ali Ece'nin Hürriyet gazetesindeki Hapoel Beer-Sehava - Beşiktaş maçına ilişkin yazdığı yazı şöyle:

Hapoel ters takım. Olympiakos’u eleyip Devler Ligi play-off’unda ilk maçta 5 gol yediği Celtic’e rövanşta ecel terleri döktürmüş bir ekip. Kutu gibi stadı var. Tribünler sahaya çok yakın, rakibi de kendi takımını da itebiliyor.

Lakin Şenol Güneş işi sağlama aldı. Ekibini üç kez rakibi izlemeye gönderdi. Üçüncüsünde Hapoel’in kadın başkanı “Yoksa siz bizden çekiniyor musunuz?” diye sordu.

Çekinme değil, rakibi ciddiye alma meselesi. UEFA Ligi’nde başarının yolu kolektif disiplin ve maça iyi hazırlanmadan geçiyor. Beşiktaş, ilk yarıda golü atana kadar üst düzey kolektif disiplinle oynadı. Tam anlamıyla Atiba liderliğindeki “pozisyon geçiş oyunu”ydu. Quaresma, klasik ortalarından biriyle gol perdesini açtı.

BU KAÇINCI TOSİÇ?

Fakat “Bir takımın defansif açıdan en kırılgan olduğu an, gol attıktan hemen sonraki dakikadır” klişesi maalesef gerçek oldu! Beşiktaş bir anlık disiplinsizlikten hemen golü yedi. Peki, bu Tosiç’in yenilmesine sebep olduğu kaçıncı gol? Tek hatalı Tosiç değil ama Sırp oyuncu iki kez hatalı: 1- Orada tek hamle şansı vardı, onu da topu rakipten almak için değil topu direkt tehlikeli bölgeden uzaklaştırmak için kullanmalıydı. 2- Bunu başaramadıktan sonra bir de kalecisi Fabri’nin hareket alanını kısıtlayacak telaşlı adımları atmamalıydı! Pozisyonun başlangıcında da Mitroviç rakibini döndürmemeliydi.

FABRİ FARK YARATTI

1-1 Hapoel’e yaramıyordu, 2. yarıda 4-3-3’e döndü. Beşiktaş hücumda önünü gördü. Cenkyine ne kadar iyi döndüyse o kadar iyi vurdu. Cenk son 1 aydır bu vuruşları daha iyi yapmaya başladı. Fabri de ayakları kadar elleriyle de fark yaratmaya devam ediyor.

Talisca alameti farikası muhteşem şutu direkten dönünce aldırmadı. Oynadığı her zaman Beşiktaş’ın kalbi olan Atiba’ya golü attırdı.

Beşiktaş bu ters deplasmanda düz kontak yapıp istediğini aldı. Sıkışık fikstür açısından bakınca da bu galibiyet Beşiktaş’a sadece turu getirmekle kalmaz. UEFA-Süper Lig yoğunluğunda da nefes aldırır.