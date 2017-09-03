T24 LogoT24 Logo
Spor

Ali Ece: Maçı ilk 11'imiz belli olduğunda kaybettik

"Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor"

03 Eylül 2017 13:15

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Ukrayna mağlubiyetinin ardından A Milli Futbol Takımı'nı, "Maçı ilk 11'imiz belli olduğunda kaybettik" sözleriyle yorumladı.

Hakemlerin de kötü bir performans sergilediğini savunan Ece, kalan maçlarda, "Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor" diye yazdı.

Ali Ece'nin 3 Eylül 2017'de "3 soru 3 cevap" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

1.SORU: Ukrayna maçını ilk yarıda mı kaybettik?

Maçı ilk 11’imiz belli olduğunda kaybettik. Sadece cılız bir şut çektiğimiz ve rakip ceza alanında bir kez topla buluştuğumuz çok kötü bir ilk yarı oynadık. Ayrıca hakemler de kötüydü.

2.SORU: Fatih Terim olsa farklı olur muydu?

23 kişilik kadroda Dortmund’un stoperi Ömer yok, en iyi ön liberomuz Topal devşirme stoperde. Bundesliga’ya harika başlayan formunun zirvesindeki Nuri Şahin yok.

3.SORU: Sizce kalan maçlarda ne yapmalı?

Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor. Emre döndüyse yanına Oğuzhan tipi oyun geliştirecek pas futbolu oynayabilen bir isimle eşleştirmek gerek.

ETİKETLER

TürkiyeUkraynaMilli TakımAli Eceilk 11

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24