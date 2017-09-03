Ali Ece: Maçı ilk 11'imiz belli olduğunda kaybettik

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Ukrayna mağlubiyetinin ardından A Milli Futbol Takımı'nı, "Maçı ilk 11'imiz belli olduğunda kaybettik" sözleriyle yorumladı.

Hakemlerin de kötü bir performans sergilediğini savunan Ece, kalan maçlarda, "Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor" diye yazdı.

Ali Ece'nin 3 Eylül 2017'de "3 soru 3 cevap" başlığıyla Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

1.SORU: Ukrayna maçını ilk yarıda mı kaybettik?

Maçı ilk 11’imiz belli olduğunda kaybettik. Sadece cılız bir şut çektiğimiz ve rakip ceza alanında bir kez topla buluştuğumuz çok kötü bir ilk yarı oynadık. Ayrıca hakemler de kötüydü.

2.SORU: Fatih Terim olsa farklı olur muydu?

23 kişilik kadroda Dortmund’un stoperi Ömer yok, en iyi ön liberomuz Topal devşirme stoperde. Bundesliga’ya harika başlayan formunun zirvesindeki Nuri Şahin yok.

3.SORU: Sizce kalan maçlarda ne yapmalı?

Daha önceki maçlarda ne yapmadıysak onları yapmamız gerekiyor. Emre döndüyse yanına Oğuzhan tipi oyun geliştirecek pas futbolu oynayabilen bir isimle eşleştirmek gerek.