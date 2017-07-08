Ali Ece: Kucka komple orta saha; Medel Pitbull

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Trabzonspor'un Milan'dan transferi Juraj Kucka'yı ve kadrosuna katmak için çaba harcadığı Gary Medel'i yorumladı. Kucka'yı "komple orta saha" diyerek yorumlayan Ece, Medel için de oyuncunun lakabı olan "Pitbull" yakıştırmasını hatırlattı.

Trabzonspor'un geçen sezonun 2. yarısına çok iyi başladığını hatırlatan yorumcu, Karadeniz ekibinin transferlerinin doğruluğuna dikkati çekti.

Dünya futbol tarihine ve Avrupa futboluna olan bilgisiyle dikkati çeken Ece, 2 futbolcu için, "Kucka ve Medel'in ortak noktaları, "rakip yiyen" cinsten muazzam savaşçılar olmaları" yorumunda bulundu.

Ali Ece'nin 8 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "Kucka ve Medel Ersun Yanal’ın ideal futbolcuları" başlıklı yazısı şöyle:

Trabzonspor, geçen sezonun 2. yarısına çok iyi başlamıştı.

İlk yarıyı puan olarak UEFA Ligi kontenjanının çok gerisinde kapamasına rağmen 2. yarıda Olcay, Pereira, Mas gibi doğru takviyeler ve Yusuf Yazıcı’nın harika yeteneklerini sergileyecek şansları bulmasıyla kâbus gibi başlayan sezonda bir ara Avrupa kupalarına katılma hakkıyla bitirmenin kapısına kadar geldiler. Ancak sezon sonuna doğru gerisi gelmedi. Bunun iki ana sebebi vardı: Birincisi takımın merkezdeki kırılganlığı, ikincisi de gol yollarındaki saç baş yolduran hatalı tercihlerdi.

Kucka komple orta saha

Bu hafta Trabzonspor, birinci ana sorununu çözmek adına nokta transfer hamlelerini başlattı. Kucka ve Medel’in ortak noktaları, “rakip yiyen” cinsten muazzam savaşçılar olmaları. Ersun Yanal’ın başarılı olduğu her takımda mutlaka bu tip rakip yıkıcı, caydırıcı oyuncu karakterleri belirleyici rol oynamıştır. Kuckahem 6 hem de 8 numarada, Medel ise hem önlibero hem de stoper olarak savaşçılıkları artı Türkiye Ligi standartlarında iyi top kullanma özellikleriyle Trabzonspor’a büyük katkı sağlayabilecek kalibrede oyuncular.

İkisi de kendi milli takımları Slovakya ve Şili’nin tarihlerindeki en başarılı dönemlerinde kilit rol oynamış, takımın iskeletinde fark yaratan katkılar sağlamış oyuncular. Onazi’nin aksine dalgalı değil sürekli belli seviyede istikrarlı oyun karakterlerine sahipler.

Kucka tam Yanal’ın kafasındaki ideal orta saha oyuncusu: Rakipten önde, ortada ya da savunmaya yardıma gelerek geride top kapabiliyor. Takımı oyunu ön alana yığdığında orta saha ile rakip ceza alanı arasındaki büyük alanı üstün pozisyon alma özelliği ile küçültüp dönen topları ustalıkla toparlayabiliyor. Topladığı topları da sade ama efektif, akılcı bir top tekniği ile olumlu şekilde dağıtabiliyor, hücum sürekliliğini sağlıyor. Zaman zaman uzaktan bazuka gibi şutlarla tehlikeli de olabiliyor.

Pitbull Medel

Medel ise orta sahada oynatıldığı zaman Kucka’ya göre daha geride daha klasik önlibero gibi oynuyor. Lakabı Pitbull olan Şilili oyuncu stoperde görevlendirildiğinde de kesiciliğinin yanı sıra geriden oyun kuruculuğuyla da büyük katkı sağlayabiliyor. Özellikle Sampaoli çalıştırırken Şili’nin maç içinde bir 4’lü bir 3’lüye dönen savunma kurgusunda Medel taktiksel açıdan kilit oyuncuydu. Sert olduğu kadar zeki de bir oyuncu.

Kucka da Medel de daha önceki takımlarındaki üstün performanslarıyla Milan ve Inter’in yolunu tuttular. Ancak bir zamanlar dünya devi olan son yıllarda ise sadece devasa hayal kırıklıkları yaratan Milano ekiplerindeki bitmek bilmeyen kaosa rağmen Kucka da Medel de ender istikrarlı performans gösteren oyunculardı. Pereira’nın sağ bekte yarattığı farkı merkezde yaratabilecek kalibrede ve tam da Ersun Yanal futbolu için yaratılmış iki oyuncu. Yine de iyi bir santrfor şart!