Ali Ece: Gomis, Beşiktaş savunmasını hipnotize etti

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Ali Ece, Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şenol Güneş'in kararlarını eleştiren, Linnes, Nagatomo, Donk, Fernando dörtlüsünün etkili oyununu öven Ece'nin Fanatik gazetesinde yer alan yazısı şöyle:

"Galatasaray’ın en büyük iki kozundan birisi Mariano’nun erkenden sakatlanıp çıkması dahi sarı-kırmızılıların havasını bozmadı. Mariano sakat değilken bile zaman zaman Linnes’e forma veren Fatih Terim, Linnes ile de hedeflediği oyunu oynatmayı başardı. Galatasaray, Başakşehir galibiyetinin ilk yarısındakine benzer şekilde en doğru zamanda frene en doğru zamanda gaza basarak oynadı.



İlk gol çok önemliydi: Nagatomo, çizgiyi çok iyi kullanıp çok kritik bir asiste imza attı. Gol Fernando’nun ayağından gelse de golü sağlayan Gomis’in usta işi aldatıcı koşusuydu: Fransız santrafor, tek hareketle adeta tüm Beşiktaş savunmasını hipnotize etti!



Babel’e yakışmadı



2. yarıda Beşiktaş, Quaresma’nın sola geçtiği anlarda daha etkili oldu. Lens zaten solda da sağda da etkisiz elemanlığa devam etti. 52’de Maicon’un büyük hatası sonrasında Babel de klasına yakışmayan bir şut tercihi yaptı. 60’ta Medel’in hayat öpücüğü müdahalesi Beşiktaş’ın son şansıydı. Ancak her zaman kaleden çıkmayı tercih eden Fabri, bu kez süper yanlış bir tercih yapınca olan önce Tosiç’e sonra diğer takım arkadaşlarına oldu!



Gecenin sorusu



Negredo sakatlanınca Love girmeyecekse, Love neden alındı? Hazır değilse diğer santraforlar neden yedek kulübesinde?



Maçın starı



Linnes, Nagatomo, Fernando, Donk dörtlüsü hem Beşiktaş’ı durdurular hem de gollerin mimarları oldular.



Maçın olayı



Lens’in yazın futbolu bırakmışçasına ham hareketleri. Bir süredir böyle olmasına rağmen oyuna alınması.



Kısa mesaj



Galatasaray kalan maçlarda böyle devam edip şampiyon olur.