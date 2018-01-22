Ali Ece: Fişek gibi olan Talisca'ydı

Spor yorumcusu ve Fanatik yazarı Ali Ece Beşiktaş’ın Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 yendiği mücadeleyi, ‘’Fişek’ lakaplı Caner, 11’e iyi bir dönüş yaptı. Lakin asıl fişek gibi olan Talisca’ydı. Devler Ligi maçlarındaki gibi hırs ile yeteneğini birleştiren Brezilyalı sadece golleri atmakla kalmadı. Gerçekten de yarı 2. forvet, yarı oyun kurucu gibi oynamayı başararak Beşiktaş hücumlarının anahtar ismi oldu’’ sözleriyle yorumladı.

Negredo’un halen Beşiktaş’ın oyununa yüzde 100 adapte olamadığını belirten Ece, ‘’Beşiktaş 3 kulvarda birden sadece Negredo ile hedeflediği başarıyı ıskalar. Yeni kaliteli santrfor transferi şart’’ diye konuştu.

Ali Ece’nin 22 Ocak 2018 tarihinde ‘’Talisca reloaded’’ başlığıyla Fanatik’te yayımlanan yazısı şöyle:

‘Fişek’ lakaplı Caner, 11’e iyi bir dönüş yaptı. Lakin asıl fişek gibi olan Talisca’ydı. Devler Ligi maçlarındaki gibi hırs ile yeteneğini birleştiren Brezilyalı sadece golleri atmakla kalmadı. Gerçekten de yarı 2. forvet, yarı oyun kurucu gibi oynamayı başararak Beşiktaş hücumlarının anahtar ismi oldu. Böylece ezbere ortalar daha az yapılmaya başladı. Quaresma uzun süre sonra deplasmanda asist yaparken Talisca’yı görerek yaptığı ortaların benzerini ezbere doldurmalara tercih etmeli.

Negredo yetmeyebilir

Negredo halen Beşiktaş’ın oyununa yüzde 100 adapte olmuş değil. Zaman zaman sırtı dönük çok iyi işler yaptı. Fakat topu alıp gitme konusunda Manchester City’deki seviyesinden uzakta, o konuda Cenk’i mumla arattı. Bir de Beşiktaş özellikle ilk yarıda topsuz oyunda kötüydü. Geri koşmalarda hem yeterince hızlı değildi hem de sayısal açıdan eksik kaldı. Ucuz top kayıpları pahalıya patladı, takımı yordu. Sezonun kalanı için çözülmesi gerek bir sorun bu.

Gecenin sorusu

2 as stoperin yokken 4.2 milyon Euro bonservis bedeli ödediğin ‘alternatif stoper’ Mitroviç’in yine 11’de yer bulamaması ya da yer alamayacak kalitede olması. Üstelik aynı dili konuşan Vida ilk maçına çıkarken!

Maçın starı

Talisca, geçen sezonun 2. yarısında gösterdiği performansla hem UEFA hem de Türkiye liginde büyük fark yaratmıştı. ‘O fark’ seviyesine yakındı. 90+3’teki vuruşunda adeta kramponundan yetenek fışkırdı!

Maçın olayı

Halis Özkahya, zeminden bile kötüydü. Biri sürü hata yaptı. İkisi çok netti: 1-Talisca’nın iptal edilen golü dünyanın her liginde geçerli sayılır. 2-Medel’in elle müdahalesinde penaltı çalmalıydı.

Kısa mesaj

Beşiktaş 3 kulvarda birden sadece Negredo ile hedeflediği başarıyı ıskalar. Yeni kaliteli santrfor transferi şart!