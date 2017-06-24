Ali Ece: Beşiktaş'ın stoperleriyle Pepe yarışsa; gitarımı satar Pepe'ye yatırırım

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Pepe'yi değerlendirdi. Oyuncunun yaşıyla ilgili spekülasyonlara değinen Ece, "Franco, Mitroviç, Miloseviç ve Pepe sırasıyla 100 metre, 400 metre ve 800 metre koşsalar ben gitarlarımdan birini satar Pepe’nin kazanacağına yatırırım" yorumunu yaptı.

Beşiktaş'ta 2002-2004 yılları arasında oynayan ve oldukça başarılı performans göstererek hafızalarda yer eden Brezilyalı stoper Zago'yu hatırlatan Ece, "Zago da Beşiktaş’a neredeyse aynı yaşta gelmişti" dedi.

Ali Ece'nin 24 Haziran 2017 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan "Eto'o atar da Pepe durduramaz mı!" başlıklı yazısı şöyle:

On yıl Real Madrid’de oynayan Pepe, kariyer ve kalite olarak Marcelo’nun da üstünde bir stoper.

Şüphesiz bazı kafalardaki en büyük soru işareti şu: 34 yaşındaki Pepe çok mu yaşlı? Halen resmen Beşiktaş kadrosunda gözüken Franco, Mitroviç, Miloseviç ve Pepe sırasıyla 100 metre, 400 metre ve 800 metre koşsalar ben gitarlarımdan birini satar Pepe’nin kazanacağına yatırırım.

Benzer yarışı ayaklarında topla yapsak sadece Pedro Franco top tekniği açısından biraz üstün gelebilir lakin o sprint yarışlarından geriye hali kalırsa? Pepe ile Vida arasında karşılaştırma yaparsak: Kiev’le sözleşmesinin son yılına giren Vida’ya 10 milyon vermektense bonservisi elinde olan Pepe’yi bu sezon alıp seneye Vida’yı bedavaya transfer etmek daha akıllıca değil mi? O zaman Pepe’yi ne mi yaparsın, yazının sonunda okursunuz!

Beşiktaş kadrosundan çıkıp rakiplerle karşılaştırmaya gidelim: Türkiye’de Eto’o o yaşta gol olup yağıyorsa, Pepe de bu yaşta doktora seviyesinde stoperlik dersi verebilecek kalibrededir.

"Faul ortalaması 1'in altında"

Peki, Pepe Türkiye’de çok kırmızı kart görür mü? Maalesef bizde hiç maç izlemeden meslektaşımız olanlar olduğu için okuyucuya, izleyiciye gram tepki gösterme hakkım yok! Ben yine de bilgiyi paylaşayım isteyen kullansın: Pepe, kulüpler seviyesindeki maçlarda en son 2011 Aralık’ta kırmızı gördü. 2012’den itibaren 5 yılda kulüpler arası 174 maçta gördüğü kırmızı kart sayısı ise 0.

Bir de bu Pepe gelirse Hollanda Ligi değil Türkiye Ligi’nde oynayacak: Avrupa’da sektöre harcadığı paraya göre ortalama en fazla faul yapılan ligde. Pepe’nin ise Real Madrid kariyerinde ligde maç başına faul ortalaması 1’in altında, Opta’ya göre 229 maçta 209 faul yapmış.

"Mourinho orta sahada oynattı"

Pepe, Marcelo ile yan yana olur mu? Yıllarca Ramos sağ stoper Pepe daha çok sol stoperde oynamadı mı? Ayrıca Pepe bazen Mourinho tarafından orta sahanın ortasında bile oynatıldı. Yani Real Madrid’de orta sahada şans bulan bir oyuncunun top tekniğinin Tosiç’in gerisinde olmasına imkan var mı?

"Pepe, Euro 2016'da Portekiz'in en iyisiydi"

Geçen sezon Zidane, Pepe’yi çok tercih etmedi. Dünyanın en iyi genç stoperlerinden Varane’a hak ettiği formayı verdi. Zaten Pepe, Euro 2016 sonrasında sakatlık geçirmişti. Sakatlığı ne durumda mı, geçen gün Konfederasyonlar Kupası’nda yanında yine Bruno Alves ile gayet iyi oynuyordu. Pepe, Euro 2016’da Portekiz’in en yeteneklisi değil ama en iyisiydi. Hiç boşuna“Ufak at da Ali Ece...” diye çemkirmeyin, ben değil Ronaldo böyle söyledi!

"Bedavaya al, dünyalara sat"

Zago da Beşiktaş’a neredeyse aynı yaşta gelmişti şimdi bir de Çin pazarı var. Eğer Beşiktaş Pepe’yi bonservisi elinde alırsa seneye FFP bitince Çin’e hem de akla hayale gelmeyecek bir bonservis bedeline satılabilecek bir oyuncu Pepe.