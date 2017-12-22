Galatasay'ın Fatih Terim ile anlaşmasının ardından spor yorumcusu Ali Ece, ''Beşiktaş derbisinden sonra Fatih hoca gelmeliydi. Skoru bırakın bir kenara teknik direktör yüzünden böyle kötü oynayan bir Galatasaray görmedim'' yorumunda bulundu.

Ali Ece'nin açıklamaları şöyle:

Geç kaldılar teknik direktörlük için, Fatih Terim boştayken Galatasaray'da teknik direktör sorunu varken getirilmeliydi. Artık bu lig Şenol Güneş, Fatih Terim, Aykut Kocaman, Rıza Çalımbay ile zevkli ve keyifli bir lig olacaktır.

Liderliğe puan farkı sağlayan, enerjik ve ofansif oyundan daha iyisini göreceğiz. Belki orta sahanın ortasında bir değişikliğe gidebilir yine savunma sorununu çözüp Muslera'nın asıl standartlarına gelebilmesi için bir kaleci antrenörü getirebilir. Bir teknik direktörün kaleci antrenörün ve kondisyoner eli ayağıdır.

Guardiola geldi, Ancelotti geldi ama en son Bayern Münih Hykens ile başarılı oldu ve onu tekrar takıma kazandırdı. Fatih hoca Hykens'ten daha genç.

Bence Beşiktaş derbisinden sonra Fatih hoca gelmeliydi. Skoru bırakın bir kenara teknik direktör yüzünden böyle kötü oynayan bir Galatasaray görmedim. Finansal durumları göz önüne alarak Galatasaray'ın bir sol beke ihtiyacı var bu kesin Avrupa'da uçan çok iyi bir sol bek değilde püf noktası iyi bir sol bek bekliyorum.

Şunu demek istiyorum Fatih hoca şampiyon yapmazsa hayal kırıklığı yaratmaz demiyorum ama bu kadar güçlü rakiplerin arasında şampiyon yaparsa Galatasaray taraftarının yaşayan efsanesi hale getiren başarıların yenisini ekler diyorum.