Prof. Dr. Çarkoğlu: Dar bölge seçim sistemi iyi tasarlanmış bir teklif değil

Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler profesörü ve seçim sistemleri uzmanı Ali Çarkoğlu'na göre, "Bunlar iyi tasarlanmış teklifler değil." Dar bölge usulü seçim sisteminin, Hakkari gibi düşük nüfuslu bölgelerin, başka bölgelerle birleşmesini zorunlu kılacağını belirten Çarkoğlu, bunun önemli problemler yaratabileceğini vurguladı.

Çarkoğlu, bununla birlikte adayların yerel bağlantıları ve nüfuzları yüzünden seçileceğini ve bu durumun adayları, merkez partiler için daha az hesap sorulabilir hale getireceğini belirtti.

Çarkoğlu'na göre esas problem muhalif partilerin, onların çıkarına işlemeyecek olan tekliflere destek çıkmaları için ikna edilmeleri. Türkiye'nin şu an sahip olduğu sindirme sisteminin, hâlâ oyların yüzde 10'undan fazlasını alan partileri ödüllendirdiğini açıklayan Çarkoğlu, 5 koltuklu bir seçim bölgesinde bir adayın, baraj olmasa bile seçilebilmek için oyların yüzde 20'sinden fazlasını almak zorunda olduğunu belirtiyor.

Türkiye'de MHP'nin popüler olduğu seçim bölgesinin çok az olduğunu vurgulayan Çarkoğlu, yeni bir seçim sisteminden başlıca yararlanacakların AKP ve BDP'nin olmasının muhtemel olduğunu söyledi.