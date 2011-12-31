Ali Bulaç: Uludere'de ağır kusur var

T24 - Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç, hükümetin "Uludere"de ağır kusuru olduğunu söyledi.



Bulaç'ın Zaman gazetesinde yayımlanan bugünkü (31 Aralık 2011) yazısının bir bölümü şöyle:



Hükümete önerimiz: Şırnak Uludere'de 35 masum genç yanlış istihbarat sonucu F-16'ların bombardımanıyla hayatını kaybetti. Bu olayda 'kasıt' yoktur, ama 'ağır kusur' vardır. Bence hükümet hiç değilse 1 günlük yas ilan etsin ve bunu Pazar gününe denk getirsin. Bu, Van depreminde nasıl bir ve beraber olduğumuzu bütün Türkiye olarak gösterdiysek, yılbaşı kutlamalarını iptal etmek suretiyle yine bir ve beraber olduğumuzu, acılarımızın ortak olduğunu göstermesi bakımından faydalı olacaktır. 35 masum can toprağa verilirken Türkiye, yılbaşı eğlencesi sarhoşluğuyla vur patlasın-çal oynasın mı gününü geçirecek?





