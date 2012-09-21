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Ali Bayramoğlu Zaman muhabirinden özür diledi

'Tepkimin nedenleri veya içerik olarak haklılığım haksızlığım bir yana, bunların ötesinde Erdal'ı rencide etmiş oldum'

21 Eylül 2012 16:13

Ali Bayramoğlu önceki gün katıldığı TESEV etkinliğinde "Cemaatin tetikçisi" diye suçladığı Zaman gazetesi muhabiri Büşra Erdal’dan bugünkü yazısının sonuna yazdığı notla özür diledi.

"Büşra Erdal’a Not" başlığı altında yaptığı açıklamada, o günkü tepkisinin ölçüsüz olduğunu belirten Bayramoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Önceki gün bir TESEV raporunun sunulduğu ve moderatörlüğünü yaptığım bir toplantının sonunda Zaman gazetesi muhabiri Büşra Erdal bana bir soru yöneltti. Sorusunu yanıtladıktan sonra, kendisine yönelik bir tepkimi topluluk önünde ölçüsüz bir biçimde dışa vurdum. Geçmişten gelen hakkaniyet hissimi korumakla birlikte ya da tepkimin nedenleri veya içerik olarak haklılığım haksızlığım bir yana, bunların ötesinde Erdal'ı rencide etmiş oldum. Kendisinden yine kamu önünde öfkeli davranışımdan ve kullandığım dilden ötürü özür diliyorum.

Ancak bu konudaki özellikle belli çevrelerden gelen, kimi husumetleri dışa vuran yorumlardaki türlü fırsatçılığı ve türlü çarpıtmaları ilgiyle izlediğimi de belirtmek istiyorum."

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tesevali bayramoğlui cemaatzaman muhabiribüşra erdal

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