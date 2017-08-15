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Ali Bayramoğlu: Abdullah Gül ilk kez bu kadar keskin bir işaret veriyor

"AK Parti'nin bazı kurucu unsurlarının, bir siyasi hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum"

15 Ağustos 2017 11:45

Gazeteci - yazar Ali Bayramoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün AKP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamasıyla ilgili olarak "İlk defa zannediyorum Abdullah Gül, bu kadar keskin bir işaret veriyor. Bu işaret net bir tavır. Gül'ün ve çevresinin siyasi bir hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum" dedi. 

Medyascope'ta konuşan Bayramoğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"2. önemli anlamı ise, ben Abdullah Gül'ün ve Abdullah Gül'ün çevresinin AK Parti'nin bazı kurucu unsurlarının yavaş yavaş AK Parti içerisinde, ya da AK Parti üzerinden bir siyasi hareketliliğe hazırlandığını düşünüyorum. Hatta bir miktarda gözlüyorum diyelim. Bu tabii nasıl yapılacağı çok net olmayan, çok belli olmayan, çeşitli arayış içeren, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı karşıya doğrudan almamak, aynı zamanda partiyi bölmemek, ama eski fabrika ayarlarını hatırlatmak gibi başlatacak bir siyasi macera diyelim. Ya da siyasi bir niyet diyelim. Bence Abdullah Gül'ün kongreye katılmaması bu niyetin önemli bir işaretidir

 

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