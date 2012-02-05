Ali Bardakoğlu: Görsel dindarlık artıyor

T24 - Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu, 'dindar nesil' tartışmasına Türkiye'de giderek artan görsel dindarlığı işaret ederek katıldı.







'Umreye gidenlerin sayısındaki artış bizi yanıltıyor' diyen Bardakoğlu'na göre, Türkiye ve 21. yüzyıl dindarlığının en önemli sorunu, ibadetlerde ve ritüellerde yoğunlaşıp giderek dünyevileşmesi.



Dindar, muhafazakar ve demokrat nesil' yetiştirilmesi önerisi ve dindarlık konusunda Diyanet İşleri eski Başkanı Ali Bardakoğlu'ndan önemli mesaj ve tespitler geldi. Bardakoğlu'nun açıklamalarından önemli satırbaşları şöyle:

'Dindarlaşmıyoruz'



Dindarlık bir insanın öz sorunu, öz gerçeği, kendi sorunu. İbadet de kişinin özgürlük alanı ve tercihi. Peygamberimizin uyarısıyla söyleyeyim; dindarlığın en üst düzeyi, ibadetler değil ihsan mertebesidir. Çok geniş boyutuyla insan hakları, yetim hakkı yememe, temizlik, üretme, gıybet etmeme diye düşünürsek, Türkiye'nin dindarlaştığını söylemeyiz.

'Türkiye şekilci'



Akşam gazetesine konuşan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, "Türkiye ve 21. yüzyıl dindarlığının en önemli sorunu, belli bir şekil, görsel yani ibadetlerde ve ritüellerde yoğunlaşıp dünyevileşmesi" dedi. "Bardakoğlu, "Biraz da sekülerleşmesi. Bu ciddi bir sorun. Türkiye dindarlığının daha içselleşmesi, ahlakileşmesi ve bilgiye dayalı olması lazım. Türkiye'de görsel dindarlık artıyor. Umreye gidenlerin sayısı bizi yanıltıyor. Şekilciliğe karşı dindarlığın içini dolduralım" şeklinde konuştu.

'Biz dini ötekinin sorunu olarak gördük'



"Biz dini, hep ötekinin sorunu diye gördük. Buna aydınlar, medya ve sanatçılarımız da dahil. Nedeni de Türkiye'nin Batılılaşma serüveninde din politikasının iyi yönetilememesi. Türkiye'nin Batılılaşmaya ihtiyacı vardı. Ama Batı'daki din konusunda yapılan yanlış ve o pozitivist aydınlanmacı düşünce, Batılılaşmayla birlikte olduğu gibi transfer edildi. Halbuki Türkiye'nin din konusunda geleneği, geçmişi, şartları farklıydı. Özellikle aydınlar, ellerini taşına altına koymadı. Şehirli dindarı yetiştirmede, dinin o üst elit aristokratik düşünce platformunu oluşturmada çok başarılı olamadı.

'Yan yana gelemez'



Muhafazakarlıkla, sağcılıkla, solcukla, dindarlık aynı şey değil. Siyaset ayrı bir konu, dindarlık ve din ayrı bir düzlemin kavramı. Dini tutup da demokrasiyle, kapitalizmle, post modernizmle karşı karşıya veya yan yana getirmeniz düzlem kayması olur."

'Erdoğan'ın söylediğini Atatürk de söyledi'



"Almanya Başbakanı'nın da, Türkiye Başbakanı'nın 'yeni nesillerimiz dindar ahlaklı olmalı ateist olmamalı' cümlesi de beni mutlu eder. Bunu Atatürk de söyledi. Rahatsız olmadık. Başbakan da söyleyince rahatsız olmamalıyız. Yanlışların yapılma ihtimali varsa, bunları teşhir edelim, önleyelim."



