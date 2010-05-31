Ali Balkız yeniden başkan seçildi

T24 - Ali Balkız, ikinci kez Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanlığına seçildi.





Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu, Ankara Barosu Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu belirlendi.





Toplam 297 oyun kullanıldığı Genel Kurul'da, Ali Balkız'ın listesi, 160 oyla seçimi kazandı. Balkız, ikinci kez Federasyon Genel Başkanlığına getirildi.





Genel başkanlık için aday olan Selahattin Özel ise 122 oy aldı. Seçimlerde, 15 oy geçersiz kabul edildi.