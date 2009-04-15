Ali Balkaner 1.5 milyon liraya tahliye oldu

Yurtbank'ın eski sahibi Ali Avni Balkaner, ''zimmet'' suçundan yargılandığı davada, 16 yıl 8 ay hapis ve adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak Balkaner'in 1 milyon 500 bin TL kefaletle tahliye edilmesini kararlaştırdı.



İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Balkaner ile avukatları İnci Batuk, Ahmet Cevdet Kaya ve Ali Rıza Dizdar katıldı. Duruşmada müdahil BDDK avukatı Demet Arslaner Keklikkıran ve TMSF avukatı Yeter Ünal da hazır bulundu.



Mahkemeye bazı belgeler sunan sanık avukatı Batuk, bankanın bazı işlemleri sebebiyle müvekkilinin 29 Eylül 2000'de kendi rızasıyla TMSF'ye ödeme teklifinde bulunduğunu, ancak bunun kabul edilmediğini ve değerlendirmeye dahi alınmadığını ileri sürdü.



Bu tavrın, müvekkilinin suç kastı ile hareket etmediğini ortaya koyduğunu savunan Batuk, bunun mahkeme heyeti tarafından dikkate alınmasını talep etti.



Sanık Balkaner ise Yurtbank'a el konulmadan önce bazı kişilerin kendisinden taleplerde bulunduğunu öne sürerek, şunları söyledi:



''Ben de bunları anlatmak üzere merhum Mehmet Gül aracılığıyla Devlet Bahçeli ile görüştüm. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e konuyu arz ettim. Kendileri, böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söylediler. Fakat daha sonraki gelişmeler sonucunda bankama el koydular. Öncelikle bu el koyma hukuka aykırıdır. Çünkü iz bedel olarak gözüken miktarları ve değerleri hiç dikkate almadılar. O zaman da banka tabii ki zararda gözüktü. Oysa bankasından kendi menfaatine tek kuruş para almayan ve bankası dolu olan tek banka sahibi benim. Bankanın zararına karşılık teminat veren ilk kişi de benim. Verdiğim teminatlarla ilgili hiçbir inceleme de yapılmamıştır.''



''TMSF'nin bazı bilgileri saklaması nedeniyle mahkemede sanık olarak yargılandığını'' ileri süren Balkaner, bankasının içinin dolu olduğunu, ancak şimdi bankanın içinin boşaltılmaya başlandığını iddia etti.



Balkaner, TMSF'nin el koyduğu ''Asyapı'' adlı şirketine ait Bayramoğlu'ndaki arsaya TMSF tarafından 2005'te 15 milyon TL değer biçildiğini, ancak Emlak Bankası ile yaptığı protokolle söz konusu arsadan 650 milyon TL gelir elde edeceğini söyledi.



Emlak Bankası ile yaptığı protokol metnini mahkeme heyetine sunduktan sonra savunmasına devam eden Balkaner, Bakırköy'de 2 arsası bulunduğunu, borçlarını karşılayacak değerde olan bu iki arsaya ise TMSF tarafından hazırlanan dosyada yer verilmediğini vurguladı.



Balkaner, TMSF'ye borçlarını ödemek için çeşitli kez girişimlerde bulunduğunu, ancak herhangi bir cevap alamadığını sözlerine ekleyerek, tahliyesini talep etti.



Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Balkaner'in, 2 Nisan 1999'da kendi şirketlerine 2 milyon dolar kredi kullandırarak haksız mal edindiğini, ancak eylemin Bankalar Kanunu'nun yürürlüğe girdiği 23 Haziran 1999'dan önce işlenmiş olması sebebiyle kullandırılan kredinin toplam zimmet tutarına dahil edilmeyeceğini kaydetti.



Sanığın kendi şirketlerine 25 Ekim ve 16 Kasım 1999'da da kredi kullandırarak Yurtbank'ı zarara uğrattığına karar veren mahkeme heyeti, Balkaner'in bankaya 4 milyon 881 bin 950 TL ödemesini kararlaştırdı.



Sanığın zimmet suçunu işlediğine karar veren mahkeme heyeti, suçun işlenişindeki yöntem ve araçları, olayda sanığın haksız yarar sağladığını ve zararın büyüklüğünü dikkate alarak, Balkaner'e 16 yıl 8 ay hapis ve 66 bin 666 TL adli para cezası verdi.



Tutuklu kaldığı süre ve sağlık sorunlarını dikkate alarak Balkaner'in 1 milyon 500 bin TL kefaletle tahliye edilmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, Balkaner'e yurt dışına çıkış yasağı da koydu. (A.A)

